Tot el que cal saber sobre la recaptació d’impostos a Catalunya

Aragonès i Illa, en arxiu | Europa Press

Catalunya, una de les principals regions econòmiques d’Espanya, genera anualment 53.500 milions d'euros en tributs, representant el 19,68% dels 271.935,07 milions d'euros recaptats a tot el país. Aquesta significativa aportació posa de manifest la importància econòmica de la comunitat en el conjunt nacional.

La distribució de la recaptació per tipus d’impostos a Catalunya és la següent: IRPF (23.207,80 milions, 19,3% del total nacional), IVA (18.571,25 milions, 22,1% del total nacional), Impost de Societats (7.303,65 milions, 20,8% del total nacional), Impostos Especials (1.812,00 milions, 8,7% del total nacional), Impost sobre Trànsit Exterior (1.111,41 milions, 42,1% del total nacional), Impost de Successions i Donacions (50,94 milions, 25,7% del total nacional) i l’Impost de Patrimoni (14,83 milions, 18,6% del total nacional).

El recent preacord entre el PSC i ERC ha generat expectatives sobre un canvi en el sistema de gestió fiscal a la regió. Segons aquest acord, els impostos seran gestionats, recaptats, liquidats i inspeccionats per l’Agència Tributària de Catalunya. A més, s'establiria un sistema de finançament "singular" en què Catalunya faria aportacions a l'Estat pels serveis prestats i per solidaritat.

Catalunya no només destaca a nivell nacional, sinó que també recaptarà molt més que les comunitats forals, com el País Basc i Navarra. En el cas de l’IRPF, Catalunya recaptarà 23.207,80 milions d'euros, enfront dels 1.463,14 milions del País Basc i els 148,67 milions de Navarra. En quant a l’Impost de Societats, Catalunya recaptarà 7.303,65 milions d'euros, molt per sobre dels 943,76 milions del País Basc i els 31,05 milions de Navarra.

En comparar l’economia catalana amb altres regions d’Espanya, es pot observar que Madrid recaptarà 120.575,91 milions d'euros, un 55% més que Catalunya. La Comunitat Valenciana recaptarà 19.570,288 milions, un 173% més que Catalunya. Andalusia recaptarà 18.919,45 milions, un 183% més que Catalunya. Les Illes Balears recaptaran 6.733,67 milions, un 688% més que Catalunya.

El canvi de model de finançament proposat ha generat preocupació entre els experts en el sistema fiscal nacional. Raquel Jurado, del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF), adverteix que podria perjudicar altres comunitats.

Un informe del Fòrum Econòmic Gallec assenyala riscos per a la viabilitat econòmica del país, i tant el Consell General d'Economistes com la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) coincideixen en les possibles dificultats per mantenir polítiques socials uniformes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) es mantindrà "vigilant" sobre la sostenibilitat del nou sistema.

Actualment, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) recaptarà i cedeix parcialment l’IRPF i l’IVA, amb un 50% destinat a les autonomies. Els Impostos Especials de Fabricació són cedits al 58%, i altres impostos són gestionats per l’AEAT en nom de les comunitats. Les comunitats autònomes tenen competències per gestionar certs impostos, com els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impostos sobre successions i donacions, tributs sobre el joc i taxes afectes a serveis transferits.