Dilluns negre a la borsa: els efectes de la caiguda del Nikkei japonès

'Brokers' davant de pantalles de la borsa. Foto: Europa Press

L'Ibex 35 queia un 2,45% a la mitja sessió d'aquest dilluns negre en què l'índex japonès Nikkei ha tancat amb una caiguda del 12,4% assimilant la pujada de tipus del Banc del Japó i els dubtes sobre l'economia nord-americana.

De fet, els futurs de Wall Street també apunten a caigudes, que serien del 5% en el cas del Nasdaq i del 3% en l'S&P500, en un context marcat pels dubtes sobre l'economia dels Estats Units.

En concret, l'analista Manuel Pinto explica que la volatilitat als mercats s'ha disparat a mesura que han anat creixent les preocupacions sobre l'economia nord-americana i davant dels resultats de les principals empreses tecnològiques, que no han aconseguit complir les expectatives .

"Gran part de la fortalesa que ha mostrat el mercat durant aquest any s'ha recolzat en la confiança d'un aterratge suau, on els bancs centrals serien capaços d'estabilitzar la inflació sense portar l'economia a una contracció forta", explica.

Tot i això, les últimes dades conegudes als EUA la setmana passada, amb les peticions per subsidi per desocupació en màxims de gairebé un any i una pujada del 0,5% en la taxa d'atur, mentre que la producció industrial ha entrat en contradicció, han portat els inversors a pensar que la Reserva Federal (Fed) podria haver esperat "molt" per iniciar les retallades de tipus i que l'economia del país ara podria enfrontar-se a un "aterratge forçós".

Després de la reunió de la setmana passada de la Fed, quan va decidir mantenir-ne els tipus, el mercat descompta ara amb un 78% de probabilitat una retallada de 50 punts bàsics en els tipus d'interès per part de la Fed al setembre. A més, podrien aplicar-se dues retallades o, fins i tot, una baixada dels tipus entre reunions, "una cosa extremadament rara i que els últims anys només ha passat com a emergència al Covid-19" , cosa que Pinto descarta de moment.

En el cas del Japó, l'expert assenyala la pujada de tipus aplicada pel Banc del Japó la setmana passada. "Els índexs borsaris del país han tingut caigudes que no es veien des de fa anys i un dels punts claus és la cruïlla amb el dòlar nord-americà i amb la resta de divises. Durant anys, els inversors, no només del Japó, sinó en l'àmbit mundial, han demanat crèdit en iens aprofitant taxes negatives o taxes al 0%, invertint- lo en diferents actius i monedes. , que obliga a desfer posicions. A més, el Banc del Japó és un dels actors més grans del mercat, i reduir les seves compres té efectes importants" , explica.