La nòmina de l'IMV va arribar a gairebé 640.000 llars el mes de juliol passat

Foto: Europa Press

La nòmina de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat al juliol a 639.968 llars on viuen 1.928.430 persones, segons l'última estadística publicada per l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) .

La quantia mitjana de la prestació és de 484,9 euros per llar i, en conjunt, la nòmina d'aquest mes ha estat de 354,5 milions d'euros, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en un comunicat.

Al mes de juliol, hi havia 152.662 prestacions actives més de les que hi havia fa un any, fet que suposa un increment del 31,3%. En aquestes llars conviuen 505.976 beneficiaris més que els registrats el juliol del 2023 (un 35,6% més).

En aquest sentit, les dades es desprenen que el 67,5% de les unitats de convivència receptores d'aquesta prestació al juliol són llars amb menors (432.225) i que, entre elles, hi ha 110.992 llars monoparentals. Així, si s'atenen el perfil dels beneficiaris de l'IMV, el 41,1% són menors, un total de 793.364.

A més, les llars beneficiàries de l'IMV amb complement d'ajuda a la infància aquest mes arriben als 438.974. Aquesta modalitat dIMV suposa una ajuda de 115 euros per llar al mes en el cas de nens de 0 a 3 anys; de 80,5 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys; i de 57,5 euros al mes per cada menor entre 6 i 18 anys. La quantia mitjana del complement aquest mes ha estat de 68 euros per cada menor.

Així mateix, pel que fa al perfil dels beneficiaris de l'IMV, el juliol, el 67% dels titulars i el 53,5% dels beneficiaris són dones.

D'altra banda, el 82,5% del conjunt de titulars són de nacionalitat espanyola i la mitjana d'edat se situa en els 45 anys.

En termes acumulats, des del juny del 2020, quan es va posar en marxa aquesta prestació, en plena pandèmia, l'IMV ha arribat a 873.789 llars on viuen 2.596.582 persones. Més d'un milió són nens, nenes i adolescents, concretament 1.130.611, el 43,5% del total.

Des de l'entrada en vigor d'aquesta política, la Seguretat Social ha destinat 11.430 milions d'euros a l'abonament de les nòmines de les prestacions de l'IMV.