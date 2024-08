MicroBank assoleix els 1.079 milions d'euros en finançament fins al juny

Nuria Spinola ha impulsat una acadèmia d’art a Sevilla amb el suport de MicroBank - Microbank

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha destinat 1.079 milions d'euros al finançament de projectes que generen un impacte social positiu durant el primer semestre del 2024. Pel que fa al nombre d'operacions, s'han materialitzat 120.132 projectes.

Per línies d'activitat, el segment dirigit a les famílies amb menys recursos i que té com a objectiu cobrir les seves necessitats bàsiques, ha assolit les 103.119 operacions per un import global de 729,9 milions d'euros fins al juny. L'import mitjà dels microcrèdits a famílies entre gener i juny de 2024 es va situar en 7.078 euros, lleugerament per sota de la dada del primer semestre del 2023.

Un altre dels grans puntals de l'activitat de MicroBank, el relatiu als microcrèdits a emprenedors i microempreses, es va saldar amb 12.641 operacions durant el primer semestre, un 31,2% més. En volum de finançament, MicroBank va contribuir amb 169,9 milions d'euros a l'enfortiment del teixit empresarial, fet que suposa una alça del 34% respecte al mateix semestre del 2023. L'import mitjà dels microcrèdits a negocis es va situar en els 13.442 euros fins al juny.

Al seu torn, el finançament dirigit a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació i la innovació, entre d'altres, va ajudar a materialitzar 4.372 iniciatives a Espanya -davant de les 2.984 del mateix període de l'any anterior- com a conseqüència d'oferir finançament per un valor global de 179 milions d'euros, import que representa un augment del 36,5% en relació amb els sis primers mesos de l'any passat.

“El balanç del primer semestre reflecteix els creixents esforços que fa MicroBank per afavorir la inclusió financera i es tradueixen en projectes amb impacte social que beneficien, no només a qui rep aquest suport sinó a la societat en el seu conjunt”, explica Juan Carlos Gallego, president de MicroBank. “Celebrem l'evolució de la línia enfocada a la concessió de microcrèdits per a la posada en marxa de negocis, que ha registrat un creixement del 35% en volum atorgat i ha continuat posant el focus en l'emprenedoria femenina”, apunta Cristina González, directora general de MicroBank.