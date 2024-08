DBRS manté la valoració de CaixaBank a 'A' i eleva les perspectiva d''estable' a 'positiva'

Arxiu - Façana de la seu de CaixaBank a l'Avinguda Diagonal de Barcelona

DBRS Ratings ha mantingut la qualificació creditícia d'emissor a llarg termini de CaixaBank a 'A', tot i que ha decidit elevar d''estable' a 'positiva' la recomanació gràcies al mateix ràting del deute sobirà espanyol, segons l'anàlisi que ha remès aquest dijous.

L?agència de qualificació assenyala que el 93% d?actius totals de CaixaBank s?ubiquen a Espanya i que més de 90% dels seus ingressos es generen al país.

La decisió de l'agència de valoració també es basa en la "bona i resilient" qualitat dels actius del banc, així com en la millora de la rendibilitat, impulsat per un marge net d'interessos "resistent", en el creixement del negoci creditici ia uns costos i riscos “ben continguts”.

"La rendibilitat de CaixaBank ha millorat els dos trimestres el 2024, impulsat per un marge net d'interessos resilient, beneficiat per una gestió activa i eficaç del marge de clients, així com un volum de crèdit creixent, un bon comportament del negoci de comissions i assegurances, així com uns costos operatius i un cost de reg net ben contingut”, explica en detall.

Així, DBRS Ratings calcula que la rendibilitat sobre recursos propis (ROE) del grup va augmentar fins al 16,5% el primer semestre, davant el 13,9% del mateix semestre del 2023.

Per la seva banda, la ràtio d'eficiència es va situar en el 39%, davant del 43% d'un any abans. D'aquesta manera, l'agència assenyala que CaixaBank és, amb aquestes dades, un dels bancs "més eficients" d'Europa, seguint els indicadors de l'Autoritat Europea Bancària (EBA, per les sigles en anglès).