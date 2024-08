L'absentisme segueix imparable a tres comunitats autònomes

L'abstentisme laboral és més gran al País Basc/ Foto arhivo

L'absentisme laboral continua creixent i per segon trimestre consecutiu, va tornar a créixer durant els primers tres mesos del 2024. Així ho recull l'últim informe de la consultora internacional Randstad Research, que ha estimat que el nombre de persones que es van absentar cada dia del seu lloc de treball va augmentar un 2% respecte al trimestre anterior fins a situar-se en 1.430.459.

Així mateix, el País Basc, seguit de les Canàries i Astúries, van ser les comunitats amb més nivell d'absentisme en el seu mesurament general, mentre que els nivells més baixos es van localitzar a Madrid i les Balears. Un exemple constatable que es pot apreciar en sectors com la sanitat on l'absentisme ha estat molt elevat, tant que s'ha incrementat fins a un 10,8%, mentre que en termes lligats a la incapacitat temporal (IT) arriba a un 7%.

El patró d'absentisme al total de sectors d'Espanya evidencia una tendència alarmant. I així ho subscriu l''Informe del primer trimestre del 2024 d'absentisme laboral', elaborat per Randstad Research, el servei d'estudis de Randstad.

Però encara és més preocupant en el cas d'absentisme per situació d'IT (incapacitat temporal), atès que des del 2013 s'han duplicat els casos.

Les dades corresponents al primer trimestre del 2024 posen de manifest que a Espanya el nivell d'absentisme ha provocat la pèrdua del 6,7% de les hores pactades, mentre que l'absentisme per incapacitat temporal ha suposat la pèrdua del 5,2% de les hores pactades en el període referit.

A nivell regional, l'anàlisi de Randstad conclou que a certes comunitats autònomes l'absentisme és més pronunciat, com al País Basc (8,9%), les Canàries (8,3%) i Astúries (8,2%). En canvi, les Balears (5,1%), Madrid (5,8%) i Andalusia (6,2%) presenten nivells més baixos.



En el cas de l'absentisme a causa de baixes mèdiques, les comunitats que compten amb els nivells més grans d'absentisme van ser les Canàries (7%), el País Basc (7%) i Astúries (6,6%), mentre que els nivells més baixos es van trobar a les Balears (4%), Madrid (4,5%) i la Rioja (4,6%).



L'informe destaca també els 10 sectors amb més absentisme a Espanya. Entre aquests, els sectors d?activitats postals i de correus i activitats de jocs d?atzar i apostes encapçalen la llista amb una taxa d?absentisme de l?11,9%. Els segueix el sector de serveis a edificis i activitats de jardineria, que mostren una taxa d'absentisme de l'11,3%.

D'altra banda, els sectors com les activitats de serveis socials registren una taxa d'absentisme del 9,6%; el sector de metal·lúrgia un 8,8%; i el de l'administració pública i defensa, juntament amb la seguretat social, presenten un 8,7% d'absentisme, just dos punts percentuals per sobre de la mitjana.

També es destaca que els increments més grans en aquest conjunt de sectors els trobem en el de metal·lúrgia i en el d'activitats de jocs d'atzar i apostes, amb creixements interanuals d'1,3 i 1,1 punts percentuals respectivament.

Randstad Research destaca a l'informe els 10 sectors amb les taxes més baixes d'absentisme. A la llista hi ha les activitats relacionades amb l'ocupació, amb una taxa del 2,7%, i les activitats jurídiques i de comptabilitat, amb un 3,1%, ocupant els nivells més baixos.

Altres sectors amb taxes d'absentisme baixes són les activitats immobiliàries, amb un 3,2%, i el sector d'edició, amb un 3,3%. També destaquen els sectors de recerca i desenvolupament, amb una taxa del 3,6%, i els serveis tècnics darquitectura i enginyeria, amb un 3,7%.

Les majors reduccions en aquest conjunt de sectors les trobem a activitats d'agències de viatges, operadors turístics i activitats relacionades i activitats immobiliàries, amb decreixements interanuals de l'absentisme (-1,3 i -0,3 punts percentuals respectivament) .