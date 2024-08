Mars, propietari de Whiskas i M&M's, compra Kellanova, propietària de Pringles

Productes de Kellanova - KELLANOVA

El grup nord-americà Mars, propietari de marques com 'M&Ms' o 'Whiskas', ha aconseguit un acord per adquirir Kellanova, empresa escindida fa un any del grup Kellogg i propietària de 'Pringles', amb una valoració de 35.900 milions de dòlars (32.774 milions d'euros), incloent-hi el deute de la companyia, segons han informat les dues empreses.

Segons els termes acordats per a la transacció, que es completarà el primer semestre del 2025, Mars aconseguirà el 100% del capital social en circulació de Kellanova a un preu de 83,50 dòlars per acció en efectiu.

L'acord ha estat aprovat per unanimitat pel consell d'administració de Kellanova, tot i que l'operació està subjecta a l'aprovació dels accionistes de l'empresa i les condicions de tancament habituals, incloses les autoritzacions reguladores.

En aquest sentit, WK Kellogg Foundation Trust i la família Gund han fet acords en virtut dels quals es comprometen a donar suport a la transacció amb les seves accions, que representen el 20,7% del capital social de Kellanova.

Totes les marques, actius i operacions de Kellanova, incloses les marques de snacks, la cartera internacional de cereals, els aliments d'origen vegetal a Amèrica del Nord i els esmorzars congelats, estan inclosos en la transacció.

Poul Weihrauch, conseller delegat i president de Mars, ha assenyalat que l'adquisició de Kwellanova suposa l'oportunitat substancial per a Mars de continuar desenvolupant un negoci d'aperitius sostenible que sigui apte per al futur.

Per part seva, Steve Cahillane, president i conseller delegat de Kellanova, considera que es tracta d'"una combinació veritablement històrica" amb un ajust cultural i estratègic convincent.

"Aquesta oportunitat d´unir-se a Mars ens permet accelerar la realització de tot el nostre potencial i la nostra visió. La transacció maximitza el valor per als accionistes a través d´una transacció totalment en efectiu a un preu de compra atractiu", va afegir.