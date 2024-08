CaixaBank inicia una segona fase del desplegament de la IA generativa per a tot el grup

CaixaBank ha posat en marxa una segona fase en el desenvolupament i desplegament de la Intel·ligència Artificial (IA) generativa, per escalar casos d'ús i implementar-los a tot el grup, informa aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu d'aquest projecte "és millorar l'experiència de clients i empleats i elevar la productivitat i l'eficiència, ja que els professionals de l'entitat podran dedicar més temps a feines de més valor afegit".

El Projecte GalaxIA, com s'anomena aquesta nova fase, dóna continuïtat a GenIAl, que el grup CaixaBank ha dut a terme durant un any per analitzar el potencial d'aquesta nova tecnologia i desenvolupar casos d'ús en què la IA pogués contribuir a impulsar la innovació digital i la millora de processos a totes les línies d'activitat de l'entitat.

Alhora, ha permès identificar la rellevància d'un govern centralitzat de les iniciatives, "davant la contínua evolució de la tecnologia i l'impacte generalitzat que considera que tindrà en els processos de negoci els propers anys".

Els primers cinc casos d'ús amb IA generativa, que CaixaBank qualifica d'"èxit", en què s'ha treballat i que s'escalaran estan relacionats amb l'assistent cognitiu per a empleats del grup, millorant les cerques i les respostes molt més directes i en un llenguatge més natural, cosa que permet estalviar temps de lectura i millora l'eficiència.

També s'ha incidit en les converses al Mur entre empleats i clients, "que ha permès millorar la qualitat i elevar el nombre de missatges respostos diàriament pels gestors", i en la generació de codi, on s'han agilitzat temps de programació , documentació i proves.

Relació amb el client

També s'ha treballat amb l'assistent del Contact Center, tot permetent a l'agent comptar "amb més i millor informació del client coneixent en tot moment el context de la conversa" i ajudar en tasques més concretes, per exemple, el bloqueig de targetes.

En cinquè lloc, s'ha millorat la gestió de reclamacions del Servei d'Atenció al Client (SAC), per identificar i classificar casos, i ajudar en la gestió operativa dels equips especialitzats.

De manera addicional, en el marc d'aquesta segona fase en el desenvolupament i el desplegament de la IA generativa a CaixaBank, s'analitzaran i desenvoluparan nous casos d'ús.