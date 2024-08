CaixaBank arriba al 13,8% del programa de recompra d'accions

CaixaBank ha executat un 13,81% de la recompra d'accions en les tres setmanes des que va iniciar el 31 de juliol passat aquest programa, l'import total del qual ascendeix a 500 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres 16 d'agost la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, ha adquirit la tercera setmana de programa 4.094.283 títols a un preu mitjà ponderat de 5,0413 euros i un import total de 20,64 milions d'euros. En total, l'entitat ha recomprat 13,88 milions d'accions per un import total de 69,02 milions d'euros.

El programa va ser anunciat el 11 de juliol passat amb la intenció de posar-lo en marxa en algun moment a partir del 31 del mateix mes, després de la presentació de resultats de l'entitat.

En aquell moment, CaixaBank va explicar que el nombre màxim d'accions a adquirir en aquest programa dependrà del preu mitjà a què tinguin lloc les compres. En tot cas, els títols que es recomprin no poden excedir el 10% del capital social de l'entitat quan se sumin les accions pròpies que el banc tingui a cada moment.

Goldman Sachs és l'encarregat de gestionar l'execució del programa, de manera que prendrà les pròpies decisions en relació amb el moment de realització de les compres, independentment de la societat i sempre d'acord amb la legislació vigent.

CaixaBank va indicar, no obstant això, que no es podran comprar en qualsevol dia més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on s'efectuï la compra, sent el volum diari mitjà de cada centre el corresponent als 20 dies de negociació anteriors a la data de cada adquisició.

Les compres s'estan efectuant al Sistema d'Interconnexió Borsari espanyol (Mercat Continu), així com a DXE Europe, Turquoise Europe i Aquis Exchange.