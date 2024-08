El notable augment de la capacitat adquisitiva de les famílies de Barcelona

La renda disponible de les llars de la ciutat de Barcelona ha crescut un 7,9% el primer trimestre del 2024 en comparació del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona (OMD) publicades aquest dissabte 17 d'agost.

Amb aquestes dades, el primer trimestre d'aquest any, la capacitat adquisitiva de les llars de Barcelona va superar en un 4% el nivell que tenien just abans de la pandèmia de la Covid-19 , tenint en compte l'efecte de la inflació, informat el consistori barceloní en un comunicat.

Les rendes mixtes són el recurs amb una evolució més positiva, amb una pujada interanual de l'11,5% el primer trimestre, mentre que les remuneracions assalariades van créixer un 7,6% mantenint una tendència més estable, i les de prestacions socials ho van fer un 4,3%.

Les rendes mixtes inclouen diversos conceptes, com són els rendiments del treball de professionals i autònoms, els lloguers, les rendes de la propietat i altres fonts com les transferències entre llars, l'augment de les quals més ràpid des del 2022 es pot deure --apunta el consistori-- per la dinàmica als preus dels lloguers.

Estructura d'ingressos

Pel que fa a l'estructura de la procedència dels recursos, el 56,2% de la renda salarial de les famílies arriba de remuneracions assalariades, seguida per les rendes mixtes (25,5%) i les prestacions socials (18,2%), encara que el pes de les rendes mixtes va en augment des del 2023 a costa dels altres dos components.

Per la seva banda, la renda primària de les llars, aquella que no compta amb l'efecte del sector públic, presenta una dinàmica lleugerament superior a la renda disponible, amb un augment del 8,8% el primer trimestre.