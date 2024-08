El deute públic es va disparar a prop de 25.000 milions d'euros al juny

Diners. Foto: Europa Press

El deute del conjunt de les administracions públiques es va disparar en 24.769 milions d'euros al juny respecte al maig, fet que suposa un increment de l'1,5% en un sol mes, fins a superar la xifra d'1,624 bilions d'euros, nou màxim històric segons les dades publicades aquest dilluns 19 d'agost pel Banc d'Espanya.

Utilitzant el PIB nominal dels darrers quatre trimestres, la ràtio deute/PIB es va situar en el 108,2% el segon trimestre del 2024, de manera que ja es depassa l'objectiu del Govern per a tot l'any.

Les estimacions de l'Executiu apunten a un camí descendent del deute públic els pròxims anys, ja que preveu que baixi del 105,1% el 2024 al 103,6% del PIB el 2025, al 101,8% el 2026 i el 2027 estarà per sota del 100%, situant-se al 99,7%.

El nou increment del deute públic al juny trenca el descens registrat el mes de maig passat i supera amb escreix el màxim assolit el mes de març d'aquest any (1,613 bilions).

L'últim any, el deute ha crescut un 3,6%, amb 56.239 milions d'euros més, a conseqüència de les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i per la guerra a Ucraïna i la pujada de preus.

El creixement del deute públic al juny es deu tant a l'alça de l'endeutament de l'Estat com de les comunitats autònomes i els ajuntaments; mentre que el deute de la Seguretat Social es manté pràcticament inalterat.

Pujada a totes les administracions

El deute de l'Estat es va situar en 1.467.635 milions d'euros, fet que suposa un augment de l'1,6% i 24.092 milions d'euros més en un mes, mentre que en els darrers 12 mesos s'ha elevat en un 5,1% .

Per la seva banda, les comunitats autònomes també han elevat el deute respecte al mes de maig, fins a 337.892 milions d'euros, 4.978 milions d'euros més (+1,5%), i en taxa interanual experimenta un repunt del 3,2%.

Per la seva banda, l'endeutament de la Seguretat Social s'ha mantingut al juny al mateix nivell, amb 116.171 milions d'euros, només dos milions més. Per contra, l'increment interanual és del 9,4%.

Finalment, els ajuntaments han registrat un deute al juny de 23.576 milions d'euros, un 0,5% més que el mes anterior, mentre que el darrer any ha caigut un 0,7%.

El Banc d'Espanya explica que l'increment de l'endeutament de la Seguretat Social l'últim any és degut als préstecs concedits per l'Estat a la Tresoreria General de l'organisme per finançar-ne el desequilibri pressupostari.