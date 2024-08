CaixaBank finança amb 4.400 milions les empreses de Barcelona el primer semestre (+25%)

Arxiu - Seu corporativa de CaixaBank a Barcelona - CAIXABANK - Arxiu

CaixaBank ha finançat les empreses de Barcelona amb un total de 4.426 milions d'euros durant el primer semestre del 2024, fet que suposa un creixement del 26% respecte al mateix període de l'any anterior, informa l'entitat aquest dilluns en un comunicat.

La xifra correspon a un total de 12.384 operacions, un 19% més que els 6 primers mesos de l'exercici passat, i aquest volum de crèdit, dirigit a petites, mitjanes i grans empreses de Barcelona, s'ha destinat principalment a injectar liquiditat ia finançar inversions per al creixement dels seus negocis.

L'entitat financera ofereix a les empreses, a més, diverses línies de finançament especialitzat, com ara el factoring, el confirming o el rènting, per garantir tant les necessitats de circulant de les empreses com les inversions a llarg termini.

La directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha valorat que "les empreses contribueixen a la creació de riquesa, d'ocupació i, per tant, de benestar de totes les persones" i ha assegurat que el seu compromís amb les empreses és ferma perquè són clau en el desenvolupament i evolució de les societats.

Pla d'estímul a la inversió

A més, CaixaBank ofereix a les seves empreses clients un Pla d'Estímul a la Inversió, un servei pel qual un equip d'experts de l'entitat analitza la situació de cada empresa, així com les necessitats i les oportunitats de negoci, i "li brinda el finançament" necessària per posar en marxa els seus projectes, impulsar la seva competitivitat i continuar creixent”.

CaixaBank compta a Barcelona amb 16 centres i 13 oficines especialitzades per donar resposta, exclusivament, a les necessitats de les empreses; en aquests espais treballa “un ampli equip de professionals experts en la gestió integral de les empreses, oferint una proposta de valor única i diferenciada”.