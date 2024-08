Iberdrola supera per primer cop els 80.000 milions d'euros de capitalització a borsa

Un edifici d´Iberdrola. Foto: Iberdrola

Les accions d'Iberdrola han escalat, al tancament de dijous 22 d'agost, a un nou màxim històric a borsa, després d'apuntar-se una pujada del 0,48% a la sessió i tancar a un preu de 12,6 euros per títol , que porta l'energètica a superar per primer cop una capitalització de 80.000 milions d'euros al final d'una jornada borsària.

Els títols del grup presidit per Ignacio Sánchez Galán van prosseguir aquesta jornada amb l'espiral borsària alcista en què porten immersos des de finals de juliol, quan la companyia va presentar uns guanys de 4.134 milions d'euros el primer semestre de l'any, un 64% més que en el mateix període del 2023, i va apuntar a uns guanys rècord per al conjunt del 2024, i que li han portat a sumar una pujada des del 24 de juliol passat de més del 5% a Borsa, impulsat també per l'acord per a la adquisició de la britànica Electricity North West (ENW) aconseguint a principis dagost.

Els 12,60 euros per acció conquerits al final de la sessió borsària permeten així a l'energètica registrar un nou màxim al tancar una jornada, després dels 12,55 euros que va tocar al final de dilluns passat 19.

Amb una capitalització de més de 80.190 milions d'euros, Iberdrola es consolida com l'empresa del sector més valuosa d'Europa i una de les tres més grans del món i suma un valor més gran que totes les energètiques de l'Ibex juntes.

El passat 2 d'agost, Iberdrola va acordar la compra d'ENW per un total de 5.000 milions d'euros -incloent-hi deute-. També han contribuït a aquest bon comportament els resultats presentats al tancament del primer semestre de lexercici. A més, l'empresa preveu que el seu benefici net recurrent creixi a un ritme del doble dígit -un 10% o més- aquest exercici, davant del creixement del dígit alt augurat el primer trimestre.

Així mateix, la compra d'ENW permet a la companyia convertir el Regne Unit al primer país per base d'actius de xarxes amb uns 14.000 milions d'euros, seguit dels Estats Units amb 13.300 milions d'euros.