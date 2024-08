La llum es baratarà aquest diumenge un 48%, fins a 31,20 euros/MWh, el preu més baix en un mes | Europa Press

El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista baixarà aquest diumenge gairebé un 50% respecte a aquest dissabte, amb un valor mitjà de 31,20 euros el megawatt hora (MWh). A més, de nou hi haurà diverses hores en què la llum estarà a zero euros o en negatiu, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Concretament, la llum baixarà aquest diumenge un 48% respecte al dissabte (60,32 euros/MWh) i registrarà la xifra mitjana més baixa des de fa més d'un mes, el 21 de juliol, quan la llum va costar 30,41 euros/MWh.

La franja horària més cara d'aquest diumenge per a qui estigui al mercat regulat serà de 21.00 a 22.00 hores (109,91 euros/MWh) i des de les 9.00 fins a les 18.00 hores, la llum oscil·larà entre valors negatius, 0 euros/MWh i 0,44 euros/MWh.

De 10.00 a 11.00 hores la llum tindrà un valor negatiu de -0,72 euros/MWh; de 11.00 a 12.00 hores de -0,95 euros/MWh; i de 12.00 a 13.00 hores de -0,66 euros/MWh.

No obstant això, aquests preus negatius al mercat majorista que es registraran aquest diumenge no es veuran reflectits en el Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC) o tarifa regulada, ja que amb l'entrada al 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini i, a més, existeixen uns costos fixos per al consumidor per peatges, càrrecs i ajustaments del sistema.