CaixaBank reforça el servei d'oficines mòbils a Catalunya

Una oficina mòbil. Foto: CaixaBank

Durant el primer semestre de l'any, CaixaBank ha ampliat el servei d'oficines mòbils i ha arribat a un total de 804 poblacions, cosa que representa un increment del 27% en comparació del mateix període de l'any anterior.

Aquestes oficines mòbils garanteixen la inclusió financera en àrees rurals, brindant serveis bancaris essencials, com ara la retirada d'efectiu, ingressos i pagament de rebuts i impostos, en localitats sense accés a una sucursal bancària o amb limitacions als serveis financers.

Actualment CaixaBank ofereix cobertura financera amb aquestes oficines mòbils a 340.000 persones, independentment de si són clients del banc. L'últim any, ha sumat noves rutes a les províncies de Lleó, Palència i Guadalajara. A finals del primer semestre, l'entitat comptava amb 24 oficines mòbils, de les quals 18 recorren més de 53.000 quilòmetres mensuals, atenent 13 províncies de 6 comunitats autònomes: Àvila, Burgos, Lleó, Palència i Segòvia a Castella i Lleó; Ciudad Real, Guadalajara i Toledo a Castella-la Manxa; Castelló i València a la Comunitat Valenciana; Granada a Andalusia, a més de la Comunitat de Madrid i la Rioja.

Foto: CaixaBank

CaixaBank també manté sis oficines mòbils en reserva per a esdeveniments empresarials, culturals, esportius o per a situacions en què el servei bancari habitual es vegi interromput, especialment a localitats on és l'única entitat present.

A més, a la primera meitat de l'any, CaixaBank va signar un acord amb la Generalitat per estendre el seu servei a 105 localitats de la província de Girona a partir de mitjans de setembre, aconseguint així un total de 503 poblacions del territori a finals d'any.

Amb la incorporació de Catalunya, CaixaBank espera arribar a més de 1.300 localitats a tot Espanya amb 33 oficines mòbils abans de finalitzar l'any. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha ressaltat que "els serveis financers són essencials per mantenir la població en àrees l'economia de les quals depèn en gran mesura de l'agricultura i la ramaderia". També va destacar que el 70% dels usuaris d'aquestes oficines mòbils són més grans de 70 anys, subratllant la importància d'estar a prop d'aquest col·lectiu.

CaixaBank és l'única entitat financera amb oficines a 458 poblacions d'Espanya, amb prop de 4.000 sucursals a tot el país i presència a més de 2.230 municipis. Castella i Lleó, amb deu oficines mòbils, és la comunitat autònoma amb més cobertura, seguida per la Rioja, el País Valencià i Castella-la Manxa, on dues oficines mòbils cobreixen cada regió, mentre que Granada i la Comunitat de Madrid compten amb una oficina mòbil cadascuna.