Díaz esperarà tenir un acord amb la CEOE per reduir la jornada laboral

La vicepresidenta i ministra Yolanda Díaz. Foto: Europa Press

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha decidit no avançar amb la reducció de la jornada laboral sense abans assolir un acord amb la CEOE. Tot i que inicialment la ministra de Treball havia posat la taula la possibilitat de portar la reforma al Consell de Ministres i presentar-la davant del Congrés dels Diputats sense el suport de la patronal, el Ministeri ara prefereix prioritzar un consens que garanteixi que la nova normativa sorgeixi de un pacte entre el Govern i els agents socials.

Des d'un principi, tant Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han donat suport a la proposta plantejada per Díaz com a un dels objectius de la legislatura. La part socialista de l'Executiu també recolza la mesura, tot i que ha optat per no fer declaracions els últims mesos. La seva intenció és donar temps a Díaz perquè negociï la proposta amb totes les parts, conscients que aquesta és una de les iniciatives més destacades de la vicepresidenta.

Des del Ministeri han criticat la negativa de la patronal i la manca de propostes alternatives. Treball havia proposat una reducció progressiva de la jornada laboral, començant amb una disminució de 40 a 38,5 hores el 2025, i arribant a 37,5 hores el 2026. No obstant, al juliol, la ministra es va mostrar disposada a considerar noves fórmules que poguessin convèncer la patronal, malgrat haver donat un ultimàtum a la CEOE pocs mesos abans.

Tot i que els terminis inicials eren que el mes de setembre era la data límit per impulsar la mesura, el fet que la patronal ha rebutjat de manera contundent la proposta ha fet que el Ministeri vegi improbable assolir un acord a curt termini. Tot i això, aconseguir un pacte amb els empresaris podria portar el Partit Popular a donar suport a la reforma, uns vots que serien crucials atesa l'aritmètica parlamentària que sosté el Govern .

Ara, el Ministeri de Treball torna a la seva estratègia habitual de buscar acords unànimes amb els agents socials, sense fixar un termini específic per assolir-lo. Confien que la mesura s'aprovarà, encara que trigui més del previst, i estan disposats a esgotar tots els terminis necessaris per aconseguir que la patronal se sumi a un acord que consideren el seu principal objectiu.

Les properes trobades amb sindicats i patronals estan previstes per al mes que ve.