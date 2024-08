Compte enrere perquè s'hagi de nomenar el governador del Banc d'Espanya

La seu del Banc d'Espanya a Madrid. Foto: Europa Press / Canva Pro

El nomenament del nou governador del Banc d'Espanya s'està demorant més del que s'esperava. Pocs anticipaven que al Govern de Pedro Sánchez li resultaria tan difícil trobar un successor per a Pablo Hernández de Cos, el mandat del qual va acabar l'11 de juny passat.

La urgència de cobrir la vacant és evident, ja que el Govern disposa de només 14 dies per designar el nou governador abans que finalitzi el mandat de la subgovernadora Margarita Delgado el 10 de setembre, que actualment exerceix funcions de governadora en funcions. Un retard en tots dos nomenaments deixaria el Banc d?Espanya sense una direcció clara.

Tot i la pressa, el Govern assegura tenir la situació sota control. Pilar Alegría, portaveu de l'Executiu, ha declarat que "fins a l'11 de setembre estem en terminis i dates" per fer el nomenament, garantint que l'elecció es basarà en "l'excel·lència i la independència" del candidat.

El candidat més probable per al lloc és l'actual ministre de Transformació Digital i Funció Pública, José Luis Escrivá, a qui el Govern va proposar el mes de juliol passat al Partit Popular, encara que aquest el va rebutjar. Tot i això, Escrivà continua sent esmentat com una opció viable pels analistes, ja que el Govern podria optar pel seu nomenament independentment de la postura del PP.

L'actual ministre de Transformació Digital i Funció Pública té una dilatada experiència professional en macroeconomia i finances . Va ser cap de la Divisió de Política Monetària del Banc Central Europeu (BCE) entre el 1999 i el 2004 i assessor de l'Institut Monetari Europeu durant sis anys. També coneix el Banc d'Espanya des de dins, ja que va ocupar la subdirecció del Departament d'Estudis Monetaris i Financers i en va ser cap de la Unitat de Recerca Monetària.



Un pacte no escrit... que es trenca?

El PSOE no està obligat a assolir un acord amb el PP, però la seva intenció de nomenar Escrivà com a governador trencaria una regla no escrita segons la qual el Govern designa el governador i l'oposició al subgovernador. Aquesta pràctica vol garantir la independència del Banc d'Espanya.

Tot i això, aquest pacte no oficial ja s'ha trencat altres vegades. Una de les més recents va passar quan el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va nomenar Miguel Ángel Fernández Ordoñez com a governador, sense comptar amb l'aprovació del PP, mentre Fernández Ordoñez exercia com a secretari d'Estat d'Hisenda.