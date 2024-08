Els joves han de destinar "un salari" sencer per llogar un pis a Catalunya

L'accés a l'habitatge és un problema per a l'economia dels joves/ Foto arxiu

Això passa a Catalunya però també a Balears, Madrid i Canàries segons el portal immobiliari Pisos.com.



L'ACCÉS A L'HABITATGE A JOVES UN PROBLEMA GENERALITZAT

A les Catalunya el lloguer se situa en 1.190,70 euros, de manera que s'estarien excedint en 39,93 euros; a les Illes Balears a 1.615,35 euros i s'excedirien en 564,58 euros; a Madrid, amb 1.556,34 euros i un balanç de –505,57 euros; i les Illes Canàries, amb 1.149,30 euros i –98,53 euros.



"La situació dels joves és molt delicada al nostre país, ja no pel que fa a adquirir un habitatge en propietat, sinó per a alguna cosa que abans era molt més senzill com emancipar-se i trobar una residència de lloguer", ha explicat el director de Estudis de Pisos.com, Ferran Font.



No gaire enrere apareixen altres zones on, si bé el pagament de la renda quedaria cobert, deixaria molt poc marge per pagar els subministraments bàsics com llum, aigua, gas i Internet. Apareixen així Cantàbria , on "sobrarien" 139,68 euros sobre el pagament de la renda; o el País Valencià i el País Basc , amb lloguers mitjans de 901,80 euros i 880,20 euros respectivament, que deixarien poc més de 150 euros per a altres despeses.



Segons dades d'Eurostat, l'edat mitjana d'emancipació a Espanya se situa en els 30,4 anys, la quarta més elevada de la Unió Europea, tenint per davant únicament Grècia, Croàcia i Eslovàquia, i queda significativament allunyada de l'edat mitjana comunitària (26,3 anys).



"A més, el darrer Observatori de l'Emancipació publicat recentment pel Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) ens mostra que el segon semestre del 2023 la taxa d'emancipació era només del 17%, o, en altres paraules, que 8 de cada 10 joves espanyols encara no se n'ha anat de casa", ha detallat Font.



En contraposició, hi ha 10 comunitats autònomes més en què la renda mensual oscil·la entre els 250 i 660 euros. Aquestes són: Aragó, Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, Astúries, Navarra, Galícia, Extremadura, Castella i Lleó i la Rioja.



"Veient tots aquests condicionants no és estrany que cada vegada siguin més les persones que es veuen obligades a compartir pis, ja que el nivell de salaris actual no correspon en absolut amb els preus de l'habitatge, la tendència alcista del qual no sembla que se'n vagi a aturar aviat", ha sentenciat el director d'Estudis de pisos.com.