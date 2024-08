El dèficit de les pensions a Catalunya les paga la “caixa única” de la Seguretat Social

A Catalunya no es recapta en cotitzacions el que es paga en prestacions/ Foto Arxiu

Però fins al juny del 2024, la diferència entre la despesa en pensions i subsidis a Catalunya i els ingressos de la Seguretat Social va arribar als 4.797 milions d'euros. Per això el dèficit de les pensions catalanes enfilarà aquest any els 10.000 milions d'euros si els comptes de la Seguretat Social segueixen l'evolució que han tingut fins al juny, amb un desfasament de 4.787 milions entre els ingressos de l'organisme al territori català i les despeses derivats de les pensions i els subsidis.

Mentre en el mateix període Catalunya recaptarà i liquidarà 60.000 milions d'euros en ingressos tributaris davant de les despeses que assumeix l'Estat i la seva aportació a la solidaritat amb la resta de comunitats autònomes.

LA SEGURETAT SOCIAL SALVA D'UN GRAN FORAT ELS COMPTES ANUALS DE LA GENERALITAT

Així mentre l'opinió pública se centra a debatre sobre el finançament singular en queda fora les pensions a Catalunya, que seguiran integrades dins de la 'caixa única' de la Seguretat Social que evitarà un forat proper als 10.000 milions en el pressupost de la Generalitat d'aquest any.

D'acord amb els comptes territorialitzats de la Seguretat Social, fins al juny del 2024, l'organisme ha ingressat 9.430 milions d'euros. Però ha pagat pensions per un valor de 13.451 milions d'euros i 766 milions en prestacions socials. És a dir, deixa un forat de 4.787 milions en aquests sis primers mesos de l'any. Mentre que el 2023 el dèficit va ser de 8.824 milions, ja que l'any passat la Seguretat Social va pagar 29.710 milions en pensions i 1.445 milions en prestacions, mentre que va ingressar 22.331 milions d'euros.

Aquest dimarts la portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque , ha assegurat que la Generalitat no "entrarà en espirals de soroll ni en espirals de vocabulari", en referència a si es tracta del "finançament singular" o d'un "concert" " o "quote" que "potser li pugui interessar a Junts per Catalunya o al PP"

El PSC i ERC al seu acord d'investidura es van comprometre a tirar endavant aquesta reforma del finançament el primer trimestre del 2025 i la consellera catalana ha assegurat que la prioritat ara són els pressupostos del 2025 .