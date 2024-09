La 'cara B' de les històriques xifres d'ocupació a Espanya

Foto: Freepik

A finals del segon trimestre del 2023, Espanya va assolir una fita històrica a l'àmbit laboral, amb 21.684.700 persones ocupades, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta xifra representa el nombre més alt de persones empleades a la història del país. A més a més, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social es va mantenir per sobre dels 21 milions per cinquè trimestre consecutiu.

Pel que fa a la distribució per gènere, els homes representen el 53,47% del total de persones ocupades (11,595 milions), mentre que les dones conformen el 46,53% (10,089 milions). La gran majoria dels treballadors, un 86,43% (18.742.100 persones), treballen a jornada completa , mentre que el 13,57% restant (2,942 milions) ho fan a temps parcial.

La cara B d'aquestes dades, que conviden com a mínim a l'optimisme, resideixen en la notable diferència de gènere en els contractes a temps parcial. Dels 2,942 milions de treballadors a temps parcial, 2,150 milions són dones, cosa que representa el 73,09% d'aquest tipus de feina, mentre que només el 26,91% (al voltant de 791.000) són homes.

Això vol dir que tres de cada quatre persones que treballen a temps parcial són dones. Això és perquè moltes dones han de compatibilitzar el treball amb altres responsabilitats, com la cura de nens, adults malalts o familiars grans.

OCUPACIÓ A TEMPS PARCIAL

Les raons per optar per una ocupació a temps parcial són variades. Segons l'EPA, el 46% dels treballadors a temps parcial ho fa perquè no ha trobat una feina a jornada completa , cosa que representa 1,354 milions de persones. Un altre 13,23% indica que la seva situació és deguda a cura de nens o adults dependents, i un percentatge similar esmenta estar en aquesta modalitat d'ocupació per seguir cursos d'ensenyament o formació. Només el 9,38% tria treballar a temps parcial perquè no desitja una feina a jornada completa.

L'ocupació a temps parcial també varia significativament amb l' edat . El percentatge més alt es troba entre els treballadors joves de 16 a 19 anys, on el 57,4% treballa a temps parcial, cosa lògica si tenim en compte que molts el compaginen amb els estudis. Al grup d'edat de 20 a 24 anys, el 36,4% treballa a temps parcial.

A partir dels 25 anys, la proporció de treball a temps parcial disminueix i toca el punt més baix entre els 55 i 59 anys, amb només el 10,3% treballant en aquesta modalitat. Només després dels 70 anys, l'ocupació a temps parcial torna a incrementar-se, representant el 49% del total, encara que en números absoluts és un grup relativament petit.