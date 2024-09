Catalunya rebrà 2,8 milions d'euros per assumir la gestió integral de l'IMV

L' Administració General de l'Estat compensarà anualment la Generalitat de Catalunya per les despeses ocasionades en l'assumpció de la gestió integral de la prestació i els serveis associats de l'Ingrés Mínim Vital (IMV): en concret, per a l'exercici pressupostari del 2025 les dues parts han valorat aquesta compensació en 2.817.547 euros.

"S'acorda compensar la Generalitat de Catalunya per les despeses ocasionades en l'assumpció de la gestió integral de la prestació i serveis associades a la prestació no contributiva de l'Ingrés Mínim Vital", es recull al conveni, publicat aquest dilluns 2 de setembre a el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A més, s'especifica que els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2025 inclouran una aplicació pressupostària amb aquesta quantia i que aquesta serà proporcional al període temporal que es produeixi des de l'assumpció efectiva de la gestió i el final de l'exercici pressupostari; i que serà actualitzada a cada exercici pressupostari d'acord amb l'increment de les retribucions del personal funcionari al servei de l'Administració General de l'Estat.

El conveni té per objecte l'assumpció per la Generalitat de la gestió de la prestació no contributiva de l'IMV, a excepció del pagament de la prestació i actuacions que se'n derivin, dins del caràcter unitari del règim econòmic de la Seguretat Social i del respecte al principi de solidaritat, contenint els procediments, terminis i compromisos necessaris per a una ordenada gestió de la dita prestació", segons es llegeix al BOE.

Tal com cal, el conveni "es perfeccionarà amb la prestació del consentiment de les parts" i resultarà eficaç una vegada inscrit en el termini de dos mesos des de la seva formalització, al Registre Electrònic Estatal d'òrgans i Instruments de Cooperació del Sector Públic Estatal.

A més, s'indica que l'assumpció de les funcions per la Generalitat de Catalunya es produirà als nou mesos del seu perfeccionament, sempre que se'n garanteixi la capacitat d'actuació per a una gestió correcta de la prestació, incloent-hi, entre d'altres, el funcionament correcte de tots els protocols d'intercanvi d'informació, evitant qualsevol efecte negatiu sobre els ciutadans.

Igualment, cal que les funcions assumides per la Generalitat també es desenvoluparan per a les sol·licituds de la prestació de l'IMV presentades amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del conveni i pendents de resolució.

Entre les funcions que assumirà la Generalitat, hi ha: la resolució del procediment administratiu de reconeixement del dret a l'IMV, establint procediments que permetin una adequada atenció al ciutadà i mitjans telemàtics de presentació de sol·licituds; la supervisió del compliment de requisits o l'adopció i la notificació de la resolució relativa al reintegrament de prestacions percebudes indegudament, entre d'altres.

Quant a la funció interventora, el conveni indica que la intervenció de la Generalitat podrà realitzar mètodes de fiscalització prèvia basats en automatismes i fiscalització de regles, implementats en sistemes d'informació de tramitació electrònica, que estiguin degudament fiscalitzats per aquesta i que contemplin aquestes modalitats i amb els mateixos requisits amb què ser exerceix en l'àmbit de la Seguretat Social.

Tot i això, puntualitza que, durant un període de 12 mesos, la Intervenció General de la Generalitat podrà utilitzar tècniques de mostreig per realitzar la fiscalització prèvia dels expedients de reconeixement del dret de la prestació no contributiva de l'IMV.

L'EMPADRONAMENT DETERMINARÀ L'ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS

Segons s'especifica al document, l'empadronament del beneficiari de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital a Catalunya determinarà l'assumpció per part de la Generalitat de les funcions adscrites a la gestió de la prestació.

D'altra banda, l'Estat conservarà algunes funcions com la gestió pressupostària i administrativa per al reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament, l'ordenació i el pagament als beneficiaris de la prestació, així com la relació amb les entitats financeres que se'n derivi. les actuacions de pagament de la prestació; la competència per dur a terme la reclamació de les quanties degudes en concepte de reintegrament de prestacions percebudes indegudament o la garantia de la unitat de criteri mitjançant la fixació de criteris normatius i interpretatius homogenis.

També continuarà en l'àmbit del Sector Públic Estatal la funció del control financer permanent de la fase de reconeixement del dret la realització del qual correspon a la Intervenció General de la Seguretat Social amb la periodicitat que s'hi determini.

Per això, s'estableixen unes regles, entre elles, que la Generalitat haurà de subministrar a la Intervenció General de la Seguretat Social l'accés als aplicatius informàtics utilitzats per a la gestió encomanada, subministrar la documentació i informació necessària per verificar els requisits i els tràmits atribuïts a la Generalitat respecte de l'IMV.

"L'objectiu general del control consistirà a verificar, mitjançant tècniques de mostreig, els procediments establerts als òrgans competents de la Generalitat per a la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a fi de comprovar-ne l'adequació als principis de legalitat, economia i eficiència", es llegeix al conveni.

Així mateix, ambdues administracions hauran de complir unes obligacions recíproques com establir protocols dintercanvi de dades o protocols de remissió dexpedients entre les comunitats autònomes per mobilitat dels beneficiaris.

A més, la Generalitat haurà de fer totes les actuacions necessàries per garantir l'actualització del sistema de la Targeta Social Digital; comunicar mensualment a la Seguretat Social les dades identificatives dels titulars de la prestació, i elaborar un informe anual de seguiment, que haurà de trametre al Ministeri dInclusió, Seguretat Social i Migracions.

PLA D'ITINERARIS D'INCLUSIÓ I COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Per part seva, l'Administració General de l'Estat haurà de promoure estratègies d'inclusió de les persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital mitjançant la cooperació i la col·laboració amb la Generalitat; i aquesta haurà d'elaborar cada any un Pla Anual d'Itineraris d'Inclusió.

Alhora, es crea una Comissió de Coordinació i Seguiment de l'Ingrés Mínim Vital, de composició paritària i constituïda per vuit membres: quatre designats per l'Administració General de l'Estat, i quatre per la Generalitat, per promoure la col·laboració i abordar els problemes que puguin plantejar-se.

L'acord d'assumpció de competències per part de Catalunya de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital va ser signat el 24 de juliol passat al Palau de la Generalitat, en un acte en què van ser presents el president del Govern, Pedro Sánchez; la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; el llavors president de la Generalitat en funcions Pere Aragonès, i el llavors conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

Catalunya se suma així a Navarra i al País Basc, que gestionen aquesta prestació de la Seguretat Social des de l'any 2022.

La nòmina de l'IMV va arribar al juliol a 639.968 llars on viuen 1.928.430 persones, segons l'última estadística publicada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La quantia mitjana de la prestació és de 484,9 euros per llar i, en conjunt, la nòmina del mes ha pujat a 354,5 milions d'euros.