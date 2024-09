Catalunya serà la comunitat que més incrementarà la despesa en interessos del deute

El Palau de la Generalitat. Foto: Europa Press

Catalunya, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana són les comunitats autònomes que més diners dedicaran al pagament d'interessos del deute el proper any : 1.918 milions d'euros, 1.321 milions i 1.172 milions, respectivament.

Així ho indica un informe publicat per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), que adverteix que, si no es redueix el deute de les autonomies, la despesa en interessos podria assolir el 2027 un total de 2.957 milions d'euros per a Catalunya, 1.893 milions per a la Comunitat Valenciana i 1.594 milions per a Madrid. La fundació atribueix aquest increment a l'"important augment" dels tipus d'interès, que es preveu que es mantindran els propers anys, així com a l'elevat volum de deute.

Amb tot, Fedea estima que les despeses financeres de les comunitats en interessos del deute s'incrementarà fins als 12.037 milions d'euros el 2027. Això significa multiplicar per 3,3 els recursos que es van dedicar el 2022 a satisfer les despeses financeres del deute pública autonòmica.

Aquest increment, explica Fedea, seria conseqüència de l'"important augment" dels tipus d'interès a què ja s'estan enfrontant les hisendes autonòmiques i el nivell de les quals suposa que es mantindrà els propers anys, així com a l'elevat volum de deute públic.

Segons Fedea, el tipus mitjà del deute públic autonòmic, definit com el quocient entre el pagament anual d'interessos i l'estoc de deute públic al tancament de l'any, arribarà al 3,4% el 2026, davant l'1,1% del 2022 .

L'augment del tipus mitjà del deute serà més gran a les comunitats amb part del seu deute en mans de l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica i Facilitat Financera que en aquelles que no s'estan finançant a través d'aquests mecanismes extraordinaris (Navarra, País Basc i Madrid).

A Catalunya, l'augment del tipus mitjà del 2022 al 2027 serà de dos punts, fins al 3,2%, el mateix increment previst per a Madrid, que situarà el tipus mitjà al 4,2% al final del període esmentat.

Tot i això, el tipus mitjà més elevat projectat per Fedea per al 2027 correspon a Astúries, amb un 4,6%, mentre que el més baix seria el de La Rioja, amb un 2,4%.

Mentre que al llarg del període 2015-2022, el tipus d'interès mitjà per al deute públic ha estat del 0,5%, actualment se situa per sobre del 3%. "Per tant, les nostres estimacions del diferencial entre el tipus d'interès del deute emès en anys anteriors i el tipus d'interès a què s'emet en aquests moments se situen al voltant del 2,5%", apunta Fedea.