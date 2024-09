Llum verda perquè BBVA controli indirectament el TSB Bank, filial del Sabadell

Foto: EuropaPress

BBVA ha obtingut autorització de l'Autoritat de Regulació Prudencial del Regne Unit per a la presa de control indirecte de TSB Bank, filial britànica bancària de Banc Sabadell, segons ha informat aquest dimarts l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'obtenció de l'autorització d'aquest organisme britànic, aconseguida amb data de dilluns, és una de les condicions a què està subjecta l'Oferta Pública d'Adquisició d'Accions (OPA) llançada per BBVA sobre el Banc Sabadell i un pas necessari per completar aquesta, atès que TSB passaria a formar part del Grup BBVA.

BBVA va llançar el mes de maig passat una OPA hostil sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell després del rebuig d'aquesta entitat a una proposta de caràcter amistós.

L'entitat ofereix als accionistes de Sabadell un canvi d'un títol nou per cada 4,83 títols del Sabadell.

L'oferta estava condicionada a obtenir més d?un 50,01% del capital social de Sabadell, a l'aprovació de l'ampliació de capital de la junta d'accionistes de BBVA, i a l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC ) i de l'Autoritat de Regulació Prudencial del Regne Unit.

Des que va presentar la seva oferta, BBVA ha rebut el vistiplau a l'operació per part de les autoritats de competència de diversos països on Banc Sabadell hi té presència (Estats Units, França, Portugal i el Marroc).

L'Autoritat de Regulació Prudencial del Regne Unit és l'encarregada de supervisar al voltant de 1.500 entitats, entre bancs i asseguradores. Una és el banc britànic TSB, participat per Banc Sabadell.

Entre els propers passos pendents abans d'iniciar l'oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell destaca l'autorització d'aquesta oferta per part del Banc Central Europeu (BCE) i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Per tant, l'enigma sobre què passarà amb aquest atac del BBVA sobre el Banc Sabadell per adquirir-la sembla que es va aclarint cada cop més, i tot sembla indicar que BBVA serà el vencedor d'aquesta àrdua batalla.