Foto: EuropaPress

El principal partit de l'oposició, el PP, ha confirmat que no recolzarà la proposta del Govern de Pedro Sánchez de nomenar l'actual ministre de Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, com a nou governador del Banc d'Espanya. Segons fonts del PP consultades per Europa Press , no tenen a més constància de cap altre candidat proposat per l'Executiu, cosa que reforça la seva postura de rebuig a causa de la vinculació d'Escrivà amb l'actual Govern.

Això passa una setmana abans que s'esgoti el mandat de la subgovernadora i dirigent en funcions de l'entitat, Margarita Delgado , el Govern segueix amb el mateix nom que va deixar damunt la taula abans del recés estiuenc: el del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá .

Un candidat que el Partit Popular rebutja de ple perquè no garanteix la independència del Banc d'Espanya segons el vicesecretari d'Economia, Juan Bravo, a la roda de premsa després de la directiva del PP.

Per reforçar no canviar de nom proposat per l'executiu ha estat el mateix ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, qui ha sol·licitat comparèixer aquest dimecres al Congrés dels Diputats per informar sobre el candidat proposat pel Govern per substituir Pablo Hernández de Cos, el mandat del qual com a governador del Banc d'Espanya va finalitzar al juny i el treball del qual al capdavant d'aquest organisme públic va ser aplaudit per tot el sector bancari en el seu comiat.

ESCRIVÀ, UN MINISTRE ENFRONTAT ALS INFORMES DEL BANC D'ESPANYA

A José Luis Escrivá, segons se sap a Madrid, els seus col·laboradors li duren mesos i presumeix d'haver treballat 10 anys en banca d'inversió al BBVA. Al mateix temps, segons es rumoreja, és una de les persones més odiades entre el personal del Banc d'Espanya i han mostrat la seva preocupació internament pel candidat elegit pel president del Govern. Tot i que prefereixen mantenir els seus noms a l'anonimat, les opinions van des de "cautela" fins a "inquietud". Escrivà ha estat ministre de Sánchez des de l'any 2020 i ha comptat amb el suport del president a les seves pugnes amb altres ministres, tant del PSOE com d'Unidas Podemos. Però el que fins ara ha servit al ministre de Transformació Digital i Funció Pública per sobreviure políticament, és el que genera més dubtes sobre la seva eventual independència al capdavant del banc . El Banc d'Espanya ha aconseguit recuperar la reputació sota el mandat de l'exgovernador, Pablo Hernández de Cos , i hi ha una gran resistència interna a perdre aquest terreny conquerit a la ingerència política. El personal del Banc també recorda les crítiques que ha fet Escrivà a la institució en els darrers anys. L'entitat ha estat implacable als seus informes sobre les polítiques econòmiques del Govern, i en els últims mesos fins i tot ha planejat fer una tasca més estreta de supervisió macroeconòmica . Una de les crítiques més dures que va pronunciar Escrivà contra el Banc d?Espanya va anar a propòsit de la reforma de pensions. En aquell moment, Escrivà era el ministre de la Seguretat Social i va acusar el Banc d'Espanya de fer una anàlisi "poc sofisticada". L'informe del Banc arribava a la conclusió que la reforma aprofundia en el dèficit del sistema, llastrant així la solvència de les pensions. Una conclusió que, per altra banda, posteriorment va ser ratificada per la Comissió Europea i el Ministeri d'Economia . En aquest informe el Banc recomanava dissenyar mecanismes d'ajust automàtics davant les desviacions del dèficit, cosa que va desfermar l'enuig del Ministre Escrivà qui va arribar a afirmar llavors: "Que em parli a mi de regles… Les regles automàtiques no funcionen enlloc". El personal del Banc considera que ni el to ni el contingut de la intervenció d'Escrivà no van ser els més apropiats. Per tant, tenen por que l'entitat pugui perdre independència a l'hora d'analitzar les polítiques adoptades pel Govern. El personal del Banc d'Espanya també és conscient que en el seu passat compta amb un haver molt important: el desenvolupament de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). Va ser el primer president d?aquesta institució que va néixer imposada per la Comissió Europea durant la crisi financera i va aconseguir dotar-la d?una gran independència davant del govern que li havia nomenat, el de Mariano Rajoy. Més enllà del ball de noms que han sorgit els últims mesos per ocupar el càrrec de governador, el personal del Banc d'Espanya coincideix amb la urgència de la decisió. La situació d'interinitat genera un important cost intern que pateix el personal de la casa. Hi ha decisions bloquejades en espera d'un nou governador, problemes als quals no se'ls busca solució i fins i tot incertesa sobre el futur laboral dels treballadors. Per defensar la seva proposta el PSOE addueix que Luis de Guindos va passar de ministre a vicepresident del BCE obviant en el seu argumentari que Lagarde va passar de FMI a BCE , passà d'una esfera inferior a una de superior internacionalment i sortint de les decisions sobre el país.

COM ES NOMENA EL GOVERNADOR DEL BANC D'ESPANYA?

El procediment per al nomenament del governador del Banc d'Espanya no requereix l'aprovació del Consell de Ministres. Segons el reglament, el nomenament és realitzat a proposta del president del Govern i ha de ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) .

Tradicionalment, aquest procés ha estat el resultat d'un acord entre el partit al Govern i el principal partit de l'oposició , on el primer nomena el governador i el segon el subgovernador. Tot i això, el PP ha deixat clar que no acceptarà un intercanvi de noms, com va indicar Juan Bravo, el seu responsable d'Economia: "Nosaltres no estem per canviar cromos" encara que per a la renovació del CGPJ si hi va haver d'haver un acord de noms que agradés tots dos principals partits del país, PSOE i PP.

SOLEDAT NÚÑEZ SONA COM A SUBGOVERNADORA

Les negociacions entre el PP i el Govern estan estancades des que va aparèixer el nom del ministre Escrivà a sobre de la taula. Hi havia un preacord entre les dues formacions per col·locar la secretària general del Tresor, Paula Conthe , com a primera governadora de la institució, com va avançar Economia Digital. Però va saltar pels aires i les converses, liderades per Félix Bolaños , des de l'Executiu; i per Cuca Gamarra , pel PP; es van aturar.

En paral·lel, s'ha començat a remenar el nom de Soledad Núñez com una alternativa viable per al lloc de subgovernadora del Banc d'Espanya . Núñez, que va ser secretària general del Tresor i Política Financera durant el Govern de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.

En cas que el PSOE elegís el governador i el subgovernador del Banc d'Espanya, es trencaria la tradició entre els dos principals partits nacionals. Perquè malgrat la tradició pactista, el nomenament del governador del Banc d'Espanya és, formalment, una designació del president del Govern que ha de ser defensada pel ministre d'Economia al Congrés dels Diputats.

Novament amb les formalitats, el subgovernador és designat pel Consell de Ministres a proposta del subgovernador.

Cap govern no ha nomenat, fins ara, un ministre en actiu com a nou governador d'una institució que es presumeix independent. L'antecedent més semblant és el nomenament de Miguel Ángel Fernández Ordóñez el 2006 , ja que abans d'aquest càrrec havia estat secretari d'Estat d'Hisenda sota el mandat de Pedro Solbes. Però en aquella ocasió va ser la primera en què la tradició pactista entre el PP i el PSOE es va trencar, amb el Govern del socialista José Luis Rodríguez Zapatero designant governador i subgovernador.

Aquest costum resideix que el Govern designa el 'número u', mentre que l'oposició designa el 'número dos', i això és una cosa que, previsiblement pot passar, ja va passar el 2006.