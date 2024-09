Puja un 2,3% el preu de l'habitatge de segona mà a l'agost a Catalunya

Foto: CanvaPro

A Catalunya cau un -2,2% la variació mensual del preu de l'habitatge de segona mà i puja un 2,3% en la variació interanual, situant el preu en 2.819 euros/m2 a l'agost, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa . Aquest darrer valor interanual (2,3%) és el segon increment més baix del 2024.

Així, Catalunya ha passat d'una variació interanual del 4,6% d'agost del 2023 al 2,3% detectat en el mateix període del 2024. En els darrers 12 mesos analitzats el preu de l'habitatge s'ha incrementat 63 euros per metre quadrat , és a dir, ha passat dels 2.756 euros/m2 d'agost del 2023 als 2.819 euros/m2 d'agost del 2024.

Si analitzem els preus de l'habitatge en venda respecte dels de fa un any, veiem que 17 comunitats incrementen el preu interanual a l'agost. Els increments superiors al 10% afecta sis comunitats i són: Madrid (19,2%), Balears (16,7%), Comunitat Valenciana (16,3%), Canàries (13,6%), Andalusia (13, 4%) i Regió de Múrcia (11,2%). El segueixen les comunitats de Galícia (9,1%), Cantàbria (8,9%), Astúries (7,3%), el País Basc (6,0%), Castella-la Manxa (4,6%), Castella i Lleó (3,2%), Extremadura (2,4%), Catalunya (2,3%), Navarra (1,9%), Aragó (1,9%) i La Rioja (1,7%).

Pel que fa al rànquing de comunitats autònomes (CC.AA.) amb el preu de l'habitatge de segona mà més cares a Espanya, es troben les Balears i Madrid amb els preus de 4.407 euros/m2 i els 4.181 euros/m2 , respectivament. El segueixen, el País Basc amb 3.193 euros/m2, Catalunya amb 2.819 euros/m2, les Canàries amb 2.624 euros/m2, Andalusia amb 2.166 euros/m2, Navarra amb 2.066 euros/m2, Cantàbria amb 2.043 euros/m2, Comunitat Valenciana amb 1.97 euros/m2, Galícia amb 1.852 euros/m2, Astúries amb 1.758 euros/m2, Aragó amb 1.738 euros/m2, La Rioja amb 1.673 euros/m2, Castella i Lleó amb 1.511 euros/m2, Regió de Múrcia amb 1.425 euros/m2 , Extremadura amb 1.228 euros/m2 i Castella-la Manxa amb 1.226 euros/m2.

Províncies

A les quatre províncies analitzades puja el preu interanual de l'habitatge al mes d'agost i són: Girona (11,6%), Lleida (10,6%), Tarragona (7,3%) i Barcelona (0,5%) ).

Totes dues províncies amb el preu més elevat són: Barcelona és la província més cara amb 3.079 euros/m2, seguida de Girona amb 2.703 euros/m2, Tarragona amb 1.901 euros/m2 i Lleida amb 1.443 euros/m2.

Capitals de províncies

A les quatre capitals de província amb variació interanual puja el preu a l'agost respecte a l'any anterior i són: Lleida capital (7,9%), Girona capital (7,0%), Barcelona capital (6,6%) i Tarragona capital (5,7%).

Pel que fa als preus, la capital de província més cara és Barcelona capital amb 4.733 euros/m2, seguida de Girona capital amb 2.862 euros/m2, Tarragona capital amb 1.815 euros/m2 i Lleida capital amb 1.459 euros/m2.

Municipis

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà puja al 69% dels 140 municipis amb variació interanual analitzats per Fotocasa . A vuit dels municipis puja el valor interanual de l'habitatge per sobre del 20% són: Palafrugell (30,5%), Vila-Seca (30,2%), Torelló (29,6%), La Seu d'Urgell (27,4%), Sant Just Desvern (23,9%), Calonge (21,2%), Olot (20,5%) i Balenyà (20,5%). D'altra banda, els dos municipis en què es produeixen els descensos interanuals més importants són Arbúcies (-26,9%) i Sant Joan de Vilatorrada (-18,2%).

Pel que fa al preu per metre quadrat a l'agost, veiem que l'ordre de les ciutats amb un preu superior als 4.000 euros/m2: Sant Cugat del Vallès amb 5.222 euros/m2, Sitges amb 5.181 euros/m2, Sant Just Desvern amb 4.834 euros/m2, Barcelona cabdal amb 4.733 euros/m2, Tiana amb 4.246 euros/m2, Castelldefels amb 4.241 euros/m2 i Castell-Platja D'Aro amb 4.044 euros/m2. D'altra banda, els municipis més econòmics són Súria amb 948 euros/m2 i Cercs amb 969 euros/m2.