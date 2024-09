Ball de "fitxatges sèniors" a les grans consultores d'assumptes públics

Foto: EuropaPress

Els fitxatges sènior entre els grans consultors d'assumptes públics estan sent molt intensos, Vinces va anunciar la incorporació de Dionosio Osia, com a director de desenvolupament corporatiu; mentre LLYC a Carlos Parry , Joan Calabuig i Pablo Rupérez, com a nous directors d'Afers Públics.

Potser per això Acento , la consultora d'assumptes públics d' Alfonso Alonso i Pepe Blanco , ha decidit fer nous fitxatges. Segons han informat han incorporat recentment Maria Lledó a la direcció general adjunta d'Afers Europeus; i ara Javier Ramírez fitxa com a nou director d'Energia, Transició i Sostenibilitat de la firma a la seva oficina de Madrid.

Javier Ramírez feia 6 anys que era director adjunt de Nitid Corporate Affairs, abans Mas Consulting, liderant els projectes d'assumptes públics i de reputació corporativa a la consultora de Daniel Ureña.

Ara Ramírez reportarà directament Guillermo Martínez, director general d'Acento Public Affairs.