Desconfiança a la banca pel nomenament d'Escrivà com a governador del Banc d'Espanya

Vaig escriure, en una compareixença. Foto: Europa Press

Els bancs espanyols mostren reserves davant de la possible designació de José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya, a causa de la seva estreta relació amb el President del Govern i per ser considerat l'"autor intel·lectual" de l'impost a la banca, segons ha publicat aquest dimecres 4 de setembre Economia Digital.

Dimarts passat al matí, fonts dels bancs espanyols mostraven reserves davant la possible designació de José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya, a causa de la seva estreta relació amb el President del Govern i per ser considerat l'"autor intel·lectual" del impost a la banca.

Dimarts al matí, alguns al sector financer encara pensaven que la candidatura d'Escrivà podria ser només un moviment estratègic de Sánchez, que finalment podria proposar una altra persona per aparentar disposició a un acord amb el principal partit de l'oposició.

Tot i això, després que la Cadena SER informés al migdia sobre la decisió de l'Executiu de seguir endavant amb el nomenament d'Escrivà, -una notícia que s'espera sigui confirmada oficialment avui pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo-, els temors de les entitats bancàries es van intensificar.

“Preferiríem un altre perfil, és clar”, van comentar en un dels bancs espanyols més grans. "Algú amb un enfocament més tècnic i menys vinculat al Consell de Ministres", van afegir.

Totes les fonts consultades els últims dies als principals bancs d'Espanya es mostren escèptiques sobre aquesta designació. Tot i això, reconeixen l'àmplia experiència i coneixement d'Escrivà al sector financer.

“No era a la llista de candidats a governador preparada per Cuerpo [el Ministre d'Economia]; ha estat una elecció personal del president del Govern”, assenyalen. “Escrivà està molt vinculat a Sánchez en aquest moment, i la posició del Govern davant dels bancs no ha estat favorable, encara que també hi ha molt de soroll polític”, apunten.

Els bancs atribueixen a Escrivà la idea de l'impost a la banca. "Ja ho va defensar durant el seu temps a l'AIReF", recorden, i ara tenen por que el Govern faci permanent l'impost extraordinari al sector. El matí, alguns al sector financer encara pensaven que la candidatura d'Escrivà podria ser només un moviment estratègic de Sánchez, que finalment podria proposar una altra persona per aparentar disposició a un acord amb el principal partit de l'oposició.