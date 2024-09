Newsfender instal·larà el seu centre de producció mundial al DFactory Barcelona

Foto: EuropaPress

L'atractiu de DFactory Barcelona, com a ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional, unit a l'aposta de Barcelona pel sector nàutic, que es veu reflectida aquests dies amb la celebració de la Copa de l'Amèrica, han propiciat que l'empresa Newsfender hagi instal·lat la seva centre de producció mundial a la Ciutat Comtal. A les seves instal·lacions ubicades al DFactory Barcelona, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , desenvoluparà les seves defenses sostenibles per a vaixells que té patentades i que fabrica amb impressió 3D.

Newsfender produeix defenses per a vaixells personalitzades, ecològiques i d'última generació que han estat dissenyades específicament per a drassanes, constructors d'embarcacions, constructors d'embarcacions auxiliars, constructors d'embarcacions RIB, llanxes patrulleres militars, llanxes patrulleres de guardacostes, llanxes policials i llanxes de rescat.

Una altra de les característiques destacades d'aquest tipus de defenses per a embarcacions patentades és que estan fabricades amb materials respectuosos amb el medi ambient, cosa que garanteix un impacte mínim a la vida aquàtica. Estan construïdes amb materials d'alta qualitat i processos de fabricació d'última generació, per la qual cosa les defenses de Newsfender són prou resistents per suportar condicions climàtiques adverses i exposició perllongada al sol sense perdre eficiència. Aquesta companyia també està desenvolupant altres patents que ben aviat veuran la llum al mercat.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha destacat que “és una gran notícia que Newsfender hagi instal·lat el seu centre de producció mundial a DFactory Barcelona perquè ens consolida com el gran ecosistema d'indústria 4.0 de referència mundial. reafirma en el nostre objectiu de seguir fomentant la col·laboració entre les empreses, la innovació oberta i la disrupció tecnològica gràcies al talent especialitzat, i que ens portarà a desenvolupar una segona fase que ens posicionarà com la capital mundial d'aquesta nova manera de produir més, millor i més a prop”.

Per la seva banda, el CEO de Newsfender, Vensan S. Buzuk, ha afirmat que “per a la nostra empresa i el nostre equip és un gran pas davant de cara a la nostra expansió internacional. Hem ampliat la base per poder subministrar aquest producte per a països europeus des d'un lloc proper. Hem visitat diversos països per valorar diferents opcions d'ubicació, però sens dubte DFactory era de lluny la millor opció en tots els sentits”. Buzuk ha afegit que "la decisió ha estat fàcil perquè des d'un principi vam saber que era el lloc adequat i així també vam reduir la contaminació que generàvem amb el transport dels nostres productes i materials des d'Amèrica fins a Europa".

Actualment aquestes defenses tenen diverses opcions com Glow in night- es carrega amb UV de sol i brilla durant la nit incrementant la seguretat en navegació nocturna, defenses de multicolor, defenses de pell de fibra de carboni o defenses cromades per a iots de luxe, entre altres configuracions.

El CEO de Newsfender també explica que els productes tradicionals no han evolucionat en un segle i actualment estan basats en l'ús de petroli i de materials altament tòxics o cancerígens com és el cas de l'isocianat. El nostre producte està desenvolupat internament amb col·laboració amb l'empresa càntabra Eolas Prints que, a banda de ser una empresa molt eficient, també és a prop el que facilita que puguem fer desenvolupaments de nous materials. Pel que fa a la maquinària que utilitzem també hem signat un acord de representació de la companyia BIGREP d'Alemanya ia més d'utilitzar els seus productes som també el seu show room a Espanya i properament presentarem nous productes a les nostres instal·lacions”.

Newsfender disposa de productes customitzats per a embarcacions de tota mena i per als ports. Actualment es troben en una fase Beta d'una defensa balística amb protecció Level II i IIIa per a ús en vaixells i estan treballant per obtenir el certificat Level IV a mitjans del 2025. En breu preveuen poder obtenir la certificació NATO i estan desenvolupant un vaixell per a les forces especials d´eslores que van des dels 4,80 metres fins als 8,50 metres. Aquest serà el primer vaixell en món per a operacions especials totalment protegit balísticament, cosa que incrementarà notablement la capacitat de maniobra i la seguretat dels operadors en zones de conflicte.

Un ecosistema en constant creixement

El DFactory Barcelona segueix complint l' objectiu de convertir-se en la fàbrica del futur , fomentant i desenvolupant la indústria 4.0, el nou talent i les noves tecnologies i les inversions, en un espai inigualable. En aquest entorn, tecnologies com la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i blockchain, intel·ligència artificial o sensòrica donen lloc a una nova manera de produir, molt més sostenible, generant sinergies entre empreses i brindat la possibilitat d'establir aliances amb la resta de les organitzacions presents a l'edifici.

És un projecte alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que facilita la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potencia l'economia circular adoptant nous sistemes productius i de manufactura avançada sostenibles.

Actualment l'ecosistema compta amb unes instal·lacions de 17.000m2 en quatre plantes, on ja s'han instal·lat més de 30 companyies i on treballen al voltant de 500 persones, unes xifres que avalen el 85% d'ocupació. A més, es preveu que durant l'exercici d'aquest any es projecti la segona fase de l'emblemàtic edifici, un impuls que li permetrà assolir els propers anys prop de 100.000 m2. Amb això, es preveu que en total treballin 1.500 persones de manera directa i 5.000 de forma indirecta.