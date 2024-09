CaixaBank compleix el 15è aniversari de la seva arribada al Marroc

Foto: CaixaBank

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reafirmat el compromís de CaixaBank amb el Marroc durant la visita a Casablanca (Marroc) amb motiu del 15è aniversari de la presència del banc al país nord-africà. Durant la visita, Gortázar s'ha entrevistat amb la ministra de Finances del Marroc, Nadia Fettah-Alaoui, amb representants d'empreses i entitats financeres presents al Marroc i s'ha reunit amb l'equip de l'oficina de CaixaBank a CasaBlanca .

CaixaBank té llicència bancària al Marroc des del 2009 i compta amb tres oficines: Casablanca (2009), Tànger (2014) i Agadir (2017) que ofereixen serveis de comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa tant a empreses espanyoles ja assentades al país o amb perspectives d'entrar al mercat marroquí, com a grans empreses marroquines i multinacionals.

CaixaBank s'ha convertit en el banc de referència per a les empreses espanyoles amb presència al Marroc. Al voltant del 60% de les 800 empreses espanyoles que operen al país, segons dades de l'ICEX, són clients de la sucursal de CaixaBank al Marroc.

Gonzalo Gortázar també ha participat en un esdeveniment amb les principals empreses marroquines, organitzat per la Fundació Tanja, on ha assenyalat que “la transformació que ha viscut el Marroc en els darrers anys, amb grans avenços en el seu desenvolupament econòmic, estabilitat política i empresarial, ens dóna confiança per continuar apostant fermament pel país com un hub econòmic a la regió, i ens anima a continuar invertint a la zona”.

Entre els sectors que el conseller delegat de CaixaBank veu més oportunitats de futur al Marroc hi ha: l'energia i el medi ambient, especialment la col·laboració en projectes d'energies renovables i mediambientals; les infraestructures; el transport; els recursos hídrics; l'agricultura sostenible; el turisme sostenible, els serveis digitals i el Mundial 2030, com a catalitzador de moltes de les inversions futures.

Sobre la presència internacional de CaixaBank

La xarxa internacional de CaixaBank ofereix suport als clients empresa de l'entitat que operen a l'exterior així com a grans corporacions. Amb més de 200 professionals, prop de 30 punts de presència internacional i acords amb més de 1.600 bancs corresponsals, dóna cobertura a 72 països de tots els continents. Aquesta xarxa representa el 82% del PIB mundial i el 94% del comerç internacional a Espanya.

La presència exterior de CaixaBank està composta per set sucursals -Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Polònia, Portugal i el Marroc-, i per 17 oficines de representació repartides pels cinc continents: Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai i Hong Kong (Xina), Singapur, Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia), El Caire (Egipte), Alger (Algèria), Johannesburg (Sud-àfrica), Nova York (EUA), Santiago de Xile (Xile) , Bogotà (Colòmbia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sydney (Austràlia) i Toronto (Canadà).

L'entitat financera compta a més amb dues filials bancàries: el portuguès Banco BPI, que és la quarta entitat financera més gran del país en termes d'actius, i CaixaBank Wealth Management Luxembourg, que es dedica exclusivament a la gestió de patrimonis en múltiples jurisdiccions.

També té dos Spanish Desk a l'austríac Erste Bank (Viena) i al mexicà Inbursa (Ciutat de Mèxic) per donar servei a empreses clients de CaixaBank en aquests mercats.

La Banca Internacional de CaixaBank és l‟única xarxa internacional d‟un banc espanyol certificada per AENOR.