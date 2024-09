Belén Martín, nova directora de Banca Privada de CaixaBank

Foto: CaixaBank

El Comitè de Direcció de CaixaBank ha nomenat Belén Martín nova directora de CaixaBank Banca Privada, en substitució de Víctor Allende, que deixa l'entitat bancària després de deu anys al càrrec.

Fins avui, Belén Martín és directora territorial de CaixaBank a Castella i Lleó . Amb més de 25 anys d'experiència al sector de la banca, va exercir com a directora corporativa i directora de Negoci d'Empreses a Bankia i, al llarg de la seva carrera, ha desenvolupat responsabilitats a les divisions de banca de Particulars i de banca d'Empreses . Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i MBA per IADE, ha cursat programes per a Alta Direcció a ESADE ia IE Business School.

A més a més, és vicepresidenta i consellera de l'Associació per al Progrés de la Direcció a Castella i Lleó i va ser vicepresidenta de l'Associació Espanyola d'Executius i Consellers.

Sobre CaixaBank Banca Privada

CaixaBank Banca Privada és una de les principals entitats del sector a Espanya, amb un equip de més de 1.100 professionals especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de Banca Privada i 11 de Wealth que us permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper.

El 2024, CaixaBank ha estat elegida per segon any consecutiu com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya' (Best Domestic Private Bank in Spain) als Global Private Banking Awards de la revista britànica Euromoney, que reconeixen l'excel·lència i les millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. CaixaBank Banca Privada ha rebut el màxim guardó nacional d'Euromoney en sis ocasions en els darrers 10 anys.

Aquestes distincions consoliden CaixaBank com a banca privada de referència a Espanya i són el resultat de la trajectòria d'un model basat en l'assessorament i l'acompanyament dels clients a través d'una àmplia gamma de productes i serveis exclusius i innovadors per respondre a les vostres necessitats en tot moment.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demana un servei d'assessorament global ja sigui independent com no independent, fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni mitjançant una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors, fons, assegurances d'estalvi i altres productes de gestió.