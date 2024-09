OPA Sabadell: el Bufete Garrigues ajuda el BBVA en la seva estratègia per forçar el sí de Moncloa

L'operació continua endavant. Foto: BBVA / Banc Sabadell / Canva Pro

BBVA ha contractat RBB Economics, una firma especialitzada en competència, per superar l'oposició del Govern de Pedro Sánchez a la seva Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell. L'administració considera que aquesta compra podria perjudicar els clients i les petites empreses per abús de posició dominant.

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo , ha assenyalat que la competència és un factor clau en la decisió , esmentant com la pujada de tipus d'interès ha afectat ràpidament els crèdits, però no els dipòsits, cosa que suggereix un problema de competència en el sector bancari. A més, va advertir que l'OPA podria impactar negativament al món rural a causa del possible tancament d'oficines i la reducció de l'accés a serveis financers.

Tot i que el Banc Central Europeu (BCE) ha aprovat la transacció, encara necessita l'aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que podria esperar la decisió de la CNMC.

Tant BBVA com RBB Economics han declinat comentar sobre la contractació, citant la confidencialitat del contracte.

La cartera de clients

Altres fonts indiquen que la firma amb seu a Amsterdam, RBB Economics, que compta entre els seus clients Apple, l'empresa de telecomunicacions holandesa KPN i l'aerolínia escandinava SAS, està preparant la defensa de BBVA amb el suport del bufet Garrigues. Garrigues, assessor legal de l'OPA en representació de BBVA, també participa a l'estratègia de defensa de la competència en l'adquisició de Banc Sabadell.

La CNMC s'espera que aprovi l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell, utilitzant una metodologia semblant a l'aplicada a altres fusions bancàries nacionals. No obstant això, hi ha incertesa sobre els terminis, ja que el regulador podria optar per una aprovació ràpida en fase un o estendre l'anàlisi a una fase dues, cosa que endarreriria la decisió.

A més, la CNMC podria imposar condicions que afectin la rendibilitat de la fusió, cosa que fa crucial el paper de RBB Economics en la defensa de l'operació.