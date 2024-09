Soledad Núñez, nova subgovernadora del Banc d'Espanya

Foto: EuropaPress

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del governador del Banc d'Espanya, el nomenament de l'economista Soledad Núñez com a nova subgovernadora de la institució, després d'ocupar des del 2018 un lloc al Consell de Govern i de la Comissió Executiva de l'organisme .

Així mateix, ha donat llum verda als nomenaments de Jordi Pons Novell i Lucía Rodríguez Muñoz com a nous consellers de l'organisme, completant així les vacants d'aquesta institució, dirigida des de la setmana passada per José Luis Escrivá.

Soledad Núñez Ramos, que substitueix en el càrrec Margarita Delgado , a qui el Govern agraeix "encaridament la seva tasca" aquests últims sis anys, és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense i doctora en Economia per la Universitat de Minnesota (Estats Units) ) i ha treballat com a economista al Banc d'Espanya durant més de 20 anys. Concretament, ha estat consellera del Banc d'Espanya i membre de la comissió executiva des del 2018.

En aquesta condició, ha participat en el procés de presa de decisions de totes les matèries lligades a les competències del Banc d'Espanya durant aquest període. Des de la seva incorporació com a economista al Banc d'Espanya el 1987 , ha treballat a les direccions generals d'Operacions, Mercats i Sistemes de Pagaments i d'Economia i Estadística.

Del 2015 al 2018, data del seu nomenament com a consellera del Banc, va treballar com a assessora sènior a la Direcció General d'Estabilitat Financera, Regulació i Supervisió del Banc d'Espanya. També ha exercit al llarg de la seva carrera tasques vinculades amb la política, ja que va ocupar el càrrec de directora general de Política Econòmica de l'Oficina Econòmica de Presidència del Govern entre el maig del 2004 i el febrer del 2005, durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.

Posteriorment, va ocupar el càrrec de directora general del Tresor i Política Financera fins a finals del 2011. Durant aquest període, va ser vicepresidenta del Comitè de Serveis Financers de la Unió Europea i membre de diferents fòrums internacionals, com l'Analytical Group of Vulnerabilities del Consell d'Estabilitat Financera o el High Level Group of Crisis Management. Igualment, va ser membre extern del Comitè del sistema Target 2 del BCE entre el 2012 i el 2015, any en què va ser nomenada consellera de Banco Madrid. L'any 2012, el PSOE va proposar al PP --llavors al Govern-- el nom de Soledad Núñez per al lloc de subgovernadora del Banc d'Espanya, sota el mandat de Luis María Linde.

Tot i això els 'populars' no veien bé aquest nomenament per la seva vinculació a l'anterior Executiu i es va elegir Fernando Restoy Lozano per ocupar el lloc, qui era vicepresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

FITXATGE DES DE L'AIREF I ASSESSORA DE CALVINY

Per part seva, la nova consellera Lucía Rodríguez és funcionària del Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat. Llicenciada en Dret i Administració d'Empreses , ha estat fins ara subdirectora general d'Endeutament Públic a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), encarregada d'analitzar la sostenibilitat de les finances públiques i fer el seguiment del marc fiscal europeu. Anteriorment, va ser consellera d'Aigües de les Conques Mediterrànies (Acuamed) i de l'Institut de Ciberseguretat (Incibe), així com assessora al gabinet de la ministra d'Economia i Transformació Digital, Nadia Calviño.

En l'àmbit europeu, va treballar durant quatre anys com a experta nacional destacada a la unitat de política fiscal de la Direcció General d'Economia i Finances de la Comissió Europea. També ha estat membre de la 'Task Force' d'experts de l'European Policy Center per a Repensar la Governança Econòmica de la Unió Europea.

Lucía Rodríguez també va ser subdirectora general adjunta d'Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional, unitat encarregada d'estimar en models d'equilibri general dinàmic l'impacte macroeconòmic de decisions de política econòmica, com ara reformes estructurals o reformes impositives.

Jordi Pons Novell és doctor en Economia i catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Entre el gener del 2007 i el febrer del 2022 ha estat síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, organisme de fiscalització externa dels comptes, la gestió econòmica i el control financer del sector públic de Catalunya.

La seva activitat investigadora s'ha centrat, en primer lloc, a l'anàlisi de sèries temporals, indicadors econòmics i mètodes de predicció i, en segon lloc, a l'anàlisi de les conseqüències de la globalització sobre les desigualtats socials i l'estat del benestar.

Els resultats dels treballs realitzats han estat publicats en llibres i en revistes científiques com 'Journal of Economic Geography', 'Cliometrica', 'Journal of Forecasting', 'Journal of Regional Science', 'Regional Studies', 'Journal of Economic History ', 'Health Economics' i 'Journal of Urban Technology'.