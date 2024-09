CaixaBank col·loca dos bons per 2.000 milions amb una sobredemanda d'uns 3.000 milions

Arxiu - CaixaBank - CAIXABANK - Arxiu

CaixaBank ha acudit aquest dimarts als mercats de deute per fer dues emissions de deute per un total de 2.000 milions d'euros, per a això ha rebut una demanda d'uns 3.000 milions d'euros, segons apareix reflectit al terminal d'informació financera de ' Bloomberg'.

D'una banda, ha emès un bo de 750 milions d'euros amb un tipus d'interès variable i un termini de venciment de 4 anys, i no s'ha pogut amortitzar anticipadament abans de tres anys.

Aquest paper havia iniciat la col·locació amb un preu de sortida de 85 punts bàsics per sobre de l'Euríbor a tres mesos, tot i que finalment el preu s'ha tancat en un diferencial de 60 punts bàsics.

La segona emissió és un bo social sènior no preferent de 1.250 milions d'euros, amb un termini de venciment de vuit anys. S'havia iniciat la col·locació en un diferenciar de 165 punts bàsics per sobre del mid swap, però finalment s'ha tancat en un diferencial de 130 punts bàsics.

A més de la pròpia CaixaBank, han actuat com a col·locadors Bank of America, Commerzbank, HSBC, UniCredit i Nomura.