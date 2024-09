El banc digital Myandbank llança els comptes Junior i Mini per a joves | Europa Press

El banc digital Myandbank (grup Andbank) ha llançat els comptes Junior i Mini per a menors, sense comissions i remunerades al 2%, segons informa aquest dimecres en un comunicat.

El compte Mini és per a infants de 0 a 11 anys, només consultiva, amb accés limitat a algunes funcions, mentre que el compte Junior és per a joves de 12 a 17 anys i serà operativa: el jove podrà fer transaccions com enviar i rebre diners amb Bizum, fer transferències gratuïtes i tenir la targeta Junior al seu nom i sense cost.

Ambdues permeten marcar objectius d'estalvi per establir metes com comprar una bicicleta, un mòbil, una tauleta, un viatge o estalviar per al permís de conduir. Els pares o tutors legals seran els apoderats fins que el menor arribi a la majoria d’edat: tindran control parental des de l’app del seu compte amb accés a totes les funcions, inclosa l’opció d’activar o desactivar l’accés del jove a l’app.