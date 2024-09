Inquietud a la indústria de l’automoció després dels últims moviments de Volkswagen amb els seus treballadors | Europa Press

Volkswagen ha començat a desmantellar la protecció de l'ocupació, i això ha generat inquietud dins la indústria de l’automoció. La companyia ha cancel·lat diversos acords que proporcionaven protecció laboral als seus treballadors, un moviment que es produeix en un dia particularment negatiu per al sector automobilístic europeu, amb BMW patint una caiguda de l'11% en el seu valor borsari.

Aquest canvi en la política d’ocupació és part d’un pla més ampli de Volkswagen que inclou el tancament de fàbriques a Alemanya, fet que no s'havia produït en els 87 anys d'història de l'empresa. La decisió de tancar aquestes fàbriques respon a la necessitat de reduir costos enmig de la desacceleració del mercat de vehicles elèctrics, la creixent competència de vehicles electrificats xinesos i una adaptació lenta a la transició cap a una economia verda.

IG Metall, el principal sindicat industrial d'Alemanya, ha proposat la reducció de la jornada laboral com una alternativa per mantenir la protecció laboral. No obstant això, Volkswagen ha decidit que la protecció laboral vigent fins al 2029 finalitzarà el 30 de juny de 2025. L'empresa començarà a negociar amb els sindicats per ajustar els acords salarials i reduir costos.

Gunnar Kilian, cap de recursos humans de Volkswagen, ha admès que aquesta decisió contribueix a la incertesa, però confia que es pot mitigar amb perspectives de futur i acords salarials. D'altra banda, Thorsten Gröger, principal negociador d'IG Metall, ha advertit que el sindicat no acceptarà sense més el desmantellament de la protecció i podria convocar vagues si no s’arriba a un acord satisfactori.

Volkswagen també ha estimat que vendrà al voltant de 500.000 cotxes menys a l’any, cosa que equival a la producció de dues plantes. Daniela Cavallo, presidenta del comitè d’empresa, ha promès una "forta resistència" davant els acomiadaments i ha criticat la gestió de l'empresa. L'anàlisi de Moritz Kronenberger, analista d'Union Investment, suggereix que la recerca d’estalvis és una conseqüència de "oportunitats fallides al llarg dels anys."

Mentrestant, BMW ha comunicat errors als frens dels seus vehicles, fet que ha provocat una caiguda de l'11,15% en el seu valor borsari. Aquesta caiguda, juntament amb altres problemes, ha afectat negativament tot el sector automobilístic europeu, amb pèrdues també a Mercedes, Renault, Stellantis i Volkswagen.