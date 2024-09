El preu mitjà de la llum aquest dilluns serà de 27,19 euros/MWh, el més baix en gairebé tres mesos | Europa Press

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista, el denominat 'pool', segueix baixant aquest dilluns i serà de 27,19 euros el megavat/hora (MWh), amb sis hores durant el dia a zero euros o voltant el zero, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

D'aquesta manera, el preu de la llum registrarà aquest dilluns la xifra mitjana més baixa des del 23 de juny, quan va ser de 26,76 euros/MWh.

Entre les 11.00 i les 17.00 hores, el preu de la llum per als usuaris de tarifa regulada serà de zero euros el MWh o gairebé zero (0,1 o 0,2 euros/MWh), mentre que la franja de la nit de 20.00h a 21.00 serà la més cara, 88,40 euros/MWh.

També al matí, entre les 7.00 i les 9.00 hores, la llum serà gairebé el doble que la mitjana d'aquest dilluns, perquè es pagarà a 60 euros/MWh.