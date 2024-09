Catalunya serà la comunitat autònoma que dedicarà una major despesa a interessos del deute el 2027, el doble que Madrid | Europa Press

La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) estima que Catalunya serà la comunitat autònoma que destinarà una major despesa financera a interessos del deute l'any 2027, amb gairebé 3.000 milions d'euros, el doble que la Comunitat de Madrid, que se situarà en 1.586 milions d'euros, segons aquestes previsions.

Així consta en un dels seus últims informes, elaborat pels investigadors de Fedea Manuel Díaz i Carmen Marín, on s'estima que les despeses financeres de les comunitats autònomes en interessos del deute s'incrementaran fins als 12.037 milions d'euros el 2027. Això suposa multiplicar per 3,3 els recursos dedicats el 2022 per satisfer les despeses financeres del deute públic autonòmic.

Catalunya seria la regió que dedicaria una major despesa financera a interessos el 2027, gairebé 3.000 milions d'euros, gairebé tres vegades més que el 2022 i el doble que Madrid, per a la qual s'estima una despesa vinculada a interessos de 1.586 milions, el doble que el 2022.

Segons Fedea, el tipus mitjà del deute públic autonòmic, definit com el quocient entre el pagament anual d'interessos i l'estoc de deute públic a tancament de l'any, assolirà el 3,4% el 2026, davant de l'1,1% del 2022.

L'augment del tipus mitjà del deute serà major en les comunitats amb part del seu deute en mans de l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic i Facilitat Financera que en aquelles que no es financen a través d'aquests mecanismes extraordinaris (Navarra, País Basc i Madrid).

A Catalunya, l'augment del tipus mitjà del 2022 al 2027 serà de dos punts, fins al 3,2%, el mateix increment previst per a Madrid, que situarà el tipus mitjà en el 4,2% al final d'aquest període.

No obstant això, el tipus mitjà més elevat projectat per Fedea per al 2027 correspondria a Astúries, amb un 4,6%, mentre que el més baix seria el de La Rioja, amb un 2,4%.

Mentre que durant el període 2015-2022, el tipus d'interès mitjà per al deute públic ha estat del 0,5%, actualment se situa per sobre del 3%. "Per tant, les nostres estimacions del diferencial entre el tipus d'interès del deute emès en anys anteriors i el tipus d'interès al qual s'emet actualment es troben al voltant del 2,5%", assenyala Fedea.

Les xifres es tripliquen en comparació amb fa uns anys

Les despeses financeres de les comunitats autònomes en interessos del seu deute públic rondarien els 12.000 milions d'euros el 2027, més del triple que els 3.608 milions d'euros del 2022, si emetessin nou deute per finançar els venciments del deute actualment en circulació i el dèficit previst.

Concretament, Fedea pren com a referència per a aquestes projeccions les previsions de creixement del PIB nominal i els objectius de referència per al dèficit públic de les comunitats autònomes recollides a l'Informe de Situació de l'Economia Espanyola 2024, la vida mitjana i els terminis del deute públic actualment en circulació, i els tipus d'interès existents des del 2015.

Entrant una mica més en detall, Fedea acceptaria, en les seves projeccions, que les comunitats autònomes compleixen els objectius de referència de la nova senda de dèficit establerta pel Govern (0,1% per als anys 2025-2027). Per a l'any 2024, la institució suposa que les comunitats autònomes tancaran amb un dèficit del 0,3%, el percentatge previst per l'AIReF (AIReF, 2024).

"Podríem aventurar-nos a dir que, atès que fins al moment ha existit una notable dispersió en els valors de dèficit públic autonòmic, aquesta podria estendre's en els propers anys. Per descomptat, no descartem el realisme d'aquesta possibilitat, però, d'altra banda, també podríem esperar que una possible reforma del sistema de finançament autonòmic reduís aquesta dispersió en els desequilibris financers autonòmics", precisa l'organisme.

El treball, elaborat pels investigadors de Fedea Manuel Díaz i Carmen Marín, recorda que les comunitats autònomes hauran d'acometre un procés de consolidació fiscal en els pròxims mesos per complir amb les regles fiscals recentment acordades en el si de la Unió Europea.

Tot apunta que, a mitjà termini, si no es porta a terme cap reforma addicional, es reprendran les exigències exposades en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera segons les quals, les regions autonòmiques hauran d'assolir l'equilibri pressupostari en termes estructurals, afegeix Fedea.

La institució estima que el volum de deute públic absolut augmentarà en 28.351 milions d'euros entre el 2022 i el 2027, a causa de l'increment del nivell de deute observat entre el 2023 i el 2022 (8.145 milions d'euros), la necessitat de finançament del dèficit previst el 2024 juntament amb els dèficits pendents d'exercicis anteriors (11.353 milions), el pagament de les liquidacions del 2008 i 2009 ajornades a vint anys (3.774 milions) i la necessitat de finançar els dèficits previstos entre el 2025 i el 2027 (5.079 milions). Això donaria lloc a un volum de deute públic de 345.440 milions d'euros el 2027.

No obstant això, en considerar el deute públic en percentatge del PIB, s'observa una reducció de 4,3 punts explicada per l'augment del PIB previst pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Així, la ràtio de deute sobre PIB es reduiria el 2027 fins al 19,6%, des del 23,9% del 2022.