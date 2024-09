El difícil accés a l'habitatge: lloguers disparats i joves atrapats a les ciutats

Foto: CanvaPro d'eakkasit90 i 89Stocker

El mercat del lloguer a Espanya ha experimentat un augment considerable en els preus i una reducció en l'oferta, afectant no només els col·lectius més vulnerables, sinó també les llars de renda mitjana. A ciutats com Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Saragossa , les famílies enfronten dificultats per costejar el lloguer, arribant fins i tot a fer un major esforç econòmic que en el cas d'adquirir un habitatge mitjançant hipoteca.

Aquesta situació incompleix la recomanació del Banc d'Espanya de no destinar més del 30% dels ingressos al pagament de l'habitatge, especialment a les dues principals ciutats, Madrid i Barcelona. En aquestes urbs, tant llogar com comprar un habitatge implica superar aquest límit.

La situació és encara més crítica per als joves , que troben gairebé impossible accedir a un habitatge, ja sigui de lloguer o en propietat. Els preus alts i l'escassetat d'oferta fan que un jove de renda mitjana amb prou feines es pugui permetre un petit apartament.

De fet, per ajustar-se a les recomanacions de no superar el 30% dels ingressos en el pagament d'habitatge, un noi només podria optar a pisos de menys de 30 metres quadrats. En cas que lloguin un habitatge de 45 metres quadrats, haurien de destinar la meitat dels seus ingressos al lloguer, cosa que és insostenible a llarg termini.

Un informe elaborat per Marina Asensio i Javier Serrano per a Funcas revela que la situació dels joves és especialment alarmant. El percentatge de llars entre 16 i 29 anys on el cap de família ha adquirit un habitatge s'ha reduït dràsticament les últimes dues dècades, passant del 47,7% el 2004 al 29% el 2023.

A tot això s'hi suma l'escalada de preus a les grans ciutats, mentre que els salaris han estat estancats. Els lloguers han pujat un 8,9% a Madrid i un 24,6% a Barcelona des del 2010, mentre que els ingressos reals dels joves gairebé no han canviat. Aquest panorama ha fet que l'accés a un habitatge tant per llogar com per comprar sigui una tasca pràcticament impossible per a bona part de la població.