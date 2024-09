Catalunya liderarà el 2027 la despesa en interessos de deute amb 3.000 milions

La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha publicat un informe en què s'estima que Catalunya serà la comunitat autònoma amb més despesa en interessos de deute per a l'any 2027 i arriba gairebé a 3.000 milions d'euros. Aquesta xifra duplica la despesa prevista per a la Comunitat de Madrid, que se situarà en 1.586 milions d'euros, i representa gairebé tres vegades més que la destinada per Catalunya el 2022.

L'informe, elaborat pels investigadors Manuel Díaz i Carmen Marín, assenyala que les despeses financeres de les comunitats autònomes en interessos del deute augmentaran considerablement, fins a assolir els 12.037 milions d'euros el 2027 . Aquest increment implica multiplicar per 3,3 els recursos que es van emprar el 2022 per cobrir els interessos del deute públic autonòmic.

Segons Fedea, el tipus mitjà del deute públic autonòmic augmentarà significativament els propers anys. El 2026, aquest tipus arribarà al 3,4%, enfront de l'1,1% registrat el 2022. experimentaran un augment més gran en els costos del seu deute en comparació amb aquells que no depenen d'aquests mecanismes extraordinaris, com ara Navarra, el País Basc i Madrid.

Catalunya, per exemple, veurà un increment de dos punts en el tipus mitjà de deute, que passarà de l'1,2% el 2022 al 3,2% el 2027. Madrid també experimentarà un augment similar, amb el tipus mitjà assolint el 4, 2% al final del període esmentat. Tot i això, la comunitat amb el tipus mitjà de deute més alt projectat per al 2027 serà Astúries, amb un 4,6%, mentre que la Rioja tindrà el més baix, amb un 2,4%.

L'informe subratlla que mentre el període 2015-2022 el tipus d'interès mitjà va ser del 0,5%, actualment es troba per sobre del 3% . Fedea estima que la diferència entre el tipus d'interès del deute emès en anys anteriors i el tipus actual se situa al voltant del 2,5%.

Pel que fa al volum de deute públic, Fedea projecta que augmentarà en 28.351 milions d'euros entre el 2022 i el 2027, i arriba als 345.440 milions d'euros. Tot i això, s'espera que la ràtio de deute públic sobre el PIB disminueixi al 19,6% el 2027, des del 23,9% registrat el 2022, gràcies al creixement previst del PIB.

Les comunitats autònomes han de dur a terme un procés de consolidació fiscal per complir les noves regles acordades a la Unió Europea.