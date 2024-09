La CNMV tindrà la darrera paraula per decidir quan autoritzarà l'OPA del BBVA

Foto: EuropaPress

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha assenyalat aquest dimarts que l'organisme observarà quin és el camí que segueix la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) quant a si l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell s'aprova en fase 1 o passa a fase 2 i que, en funció d'això, avaluaran el moment idoni per autoritzar-lo.

"El que farem serà observar quin és el camí que pren l'autoritat de competència en matèria de si és en fase 1 o fase 2 i, en funció d'això, avaluarem el moment idoni per a la nostra autorització", ha assenyalat el responsable del supervisor borsari en declaracions als mitjans després del discurs inaugural en una jornada de gestió d'actius a la Universitat Pontifícia de Comillas.

Així mateix, Buenaventura ha declarat que en aquest moment des de la CNMV estan treballant en el fullet: "No està completat i falta feina perquè estigui completa i conforme".

Prèviament, i en un pla més ampli a aquestes declaracions, el president de la CNMV ha recordat que la norma és "clara" i que els permet, un cop estan emeses o concedides les autoritzacions preceptives de l'oferta, autoritzar l'OPA al moment en què el fulletó estigui complet.

"Ens permet fer això sense necessitat d'esperar el pronunciament de les autoritats de competència si aquest es prolonga", ha afegit sobre aquest punt, si bé ha assenyalat que observaran quin és el camí que prengui l'autoritat de competència.

Anàlisi de concentració

Tal com es recull a la Llei de Defensa de la Competència, l'anàlisi de control de concentracions es compon de dues fases. En una primera fase, que dura "un màxim d'un mes" --sense incloure-hi possibles suspensions per sol·licitar, per exemple, més informació--, s'analitza l'operació i el consell de la CNMC decideix si l'operació ha de ser arxivada, si és susceptible de ser autoritzada (amb compromisos o sense) o, si per contra, la concentració requereix ser analitzada més detalladament pels problemes de competència que pugui generar, cosa que donaria pas a la segona fase del procediment, on es contempla la participació de tercers interessats.

Després de lanàlisi en segona fase, la CNMC resoldria si la concentració ha de ser autoritzada de ple o autoritzada amb compromisos. Si els compromisos no són suficients per resoldre els problemes de competència observats, Competència pot decidir imposar condicions a la concentració que complementin o substitueixin els compromisos proposats per l'entitat.