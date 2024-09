Alerten sobre "ajustos forçosos" per evitar que "el sistema de pensions s'enfonsi"

Una guardiola trencada - Comstock Imatges de Photo Images

El cost de les pensions de jubilació es duplicarà en 20 anys, el 2044, arribant a un cost de 225.000 milions d'euros anuals, cosa que evidencia el dèficit estructural a què s'enfronta el sistema, segons es desprèn d'un nou estudi del professor Javier Díaz-Giménez, de l'IESE Business School, encarregat per la plataforma d'inversió Trade Republic.

Així, aquesta anàlisi assenyala que el sistema públic de pensions públiques espanyol anticipa "ajustos forçosos", alhora que s'enfronta a "reptes crucials" que requeriran accions individuals dels espanyols en el futur.

En aquesta línia, el document ressalta que el passat any 2022 el valor dels actius de la Seguretat Social presentava un saldo negatiu de 104.000 milions d'euros, pel fet que les despeses de la Seguretat Social superen els seus ingressos, cosa que s'explica principalment pel pagament de pensions més elevades i durant més temps, impulsades per l'augment del nombre de jubilats, de l'esperança de vida i les pensions mitges.

La necessitat de complementar les pensions

Així, per al 2044, s'espera que el cost en termes reals de les pensions públiques espanyoles sigui de 225.000 milions d'euros anuals, 107.000 milions d'euros més que el 2023, cosa que, segons el professor Díaz-Giménez, només es pot mitigar amb menors pagaments de pensions, cotitzacions més grans a la Seguretat Social o detraient fons d'altres partides pressupostàries com l'educació, la sanitat o l'assistència social.

Per tant, en aquest context, es considera que complementar els ingressos de les pensions públiques amb inversions als mercats de capitals hauria d'estar en els plans de jubilació de tots els espanyols, a fi de reduir “el risc associat al fet que el sistema de pensions s'enfonsa".

Per la seva banda, les dades històriques de l'S&P 500 mostren que els estalviadors a llarg termini poden obtenir rendiments positius als mercats de capitals, encara que cal parar atenció a les comissions de gestió, alhora que buscar productes i plataformes de baix cost per minimitzar-les .

Així, l'estudi mostra com es poden aconseguir 128.000 euros d'estalvi complementari per a la jubilació, en termes reals del valor actual dels diners, i destina 50 euros al mes a un pla d'inversió amb una rendibilitat real anual esperada del 7% durant 40 anys.

Un sistema de pensions poc sostenible

Pel que fa a la sostenibilitat de l'actual sistema de pensions, l'informe destaca que el 2044 el nombre d'espanyols complint 67 anys serà un 40,8% més elevat que el 2024, per la qual cosa, segons les projeccions de les dades d'esperança de vida, el nombre d'anys que percebran la pensió pública també augmentarà un 10,9%, passant de 23,7 anys a 26,2 anys.

Així mateix, cal tenir en compte que les pensions mitjanes han augmentat en termes reals pel fet que avui dia els espanyols treballen més anys i amb més productivitat, de manera que, com a conseqüència, la pensió mitjana augmentarà un 39,6% si es manté aquesta tendència. En total, aquests tres factors suposaran un increment anual en termes reals del cost del sistema públic de pensions del 91,3%, és a dir, 107.000 milions d'euros addicionals des del 2044.

El professor Javier Díaz-Giménez, autor de l'estudi, ha subratllat que les raons d'aquest gran augment dels costos són motiu de preocupació, ja que analitzant les xifres de les finances públiques i combinant-les amb les previsions demogràfiques i d'ingressos del Tresor Públic , es pot concloure que el sistema públic de pensions està sotmès a una pressió enorme". "A mesura que passi el temps, això empitjorarà tret que es produeixin grans i inesperats canvis en les previsions", ha explicat l'expert.

Cau en picat la natalitat a Espanya

D'altra banda, l'augment de la despesa en pensions de jubilació contrasta amb la incertesa sobre l'evolució dels ingressos de la Seguretat Social, entre altres raons, per la caiguda de la natalitat a Espanya. En aquest context, cal recordar que el 2023, el 31% de la despesa de la Seguretat Social es va finançar amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i es preveu que els futurs costos de les pensions depenguin cada cop més del finançament estatal, cosa que "crearà una espiral financera negativa".

"Si l'augment de la despesa necessària no pot procedir dels PGE, és possible que el Govern hagi d'augmentar les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors o reduir el valor de les pensions públiques", ha detallat el document, per afegir després que "la futura cotització solidària de les anomenades rendes altes amb salaris bruts superiors a 54.000 euros anuals el 2025 és un exemple del tipus de mesures que es podrien aplicar en els propers anys".

En aquest sentit, el responsable a Espanya de Trade Republic, Antón Díez Tubet, ha afirmat que els últims ajustaments en el sistema de pensions posen de manifest que a Espanya ja hi ha reptes importants a l'hora d'oferir pensions dignes als espanyols.

"L'estudi mostra l'alta probabilitat que les pensions públiques acabin sent menys quantioses i per si mateixes ja no permetin finançar una jubilació còmoda, per la qual cosa integrar de manera eficient l'estalvi i la inversió privats s'està convertint en una prioritat perquè la població s'asseguri el benestar financer al moment de la jubilació", ha conclòs Díaz Tubet.