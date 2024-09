Caixabank, escollit per explorar noves formes de pagament digital a les transaccions internacionals

Edifici corporatiu de CaixaBank a Barcelona. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha estat seleccionada com una de les entitats privades que formen part del projecte global del Banc de Pagaments Internacionals (BIS, per les sigles en anglès) i l'Institut de Finances Internacionals (IIF) per explorar noves formes de pagaments internacionals.

La iniciativa, coneguda com a “Projecte Agorá”, ha incorporat companyies del sector privat a nivell mundial per valorar com l'aplicació de tokens (ie unitat de representació digital de qualsevol actiu en una plataforma programable) pot reforçar els pagaments transfronterers majoristes.

El projecte Agorá (pel terme grec “plaça pública”) s'estructura com una col·laboració publicoprivada en què participen set bancs centrals: Banc de França (representant l'Eurosistema), Banc del Japó, Banc de Corea, Banc de Mèxic, Banc Nacional de Suïssa, Banc d'Anglaterra i el Banc de la Reserva Federal de Nova York. Tots ells treballaran conjuntament i en col·laboració amb un grup d'entitats privades, coordinades per l'Institut de Finances Internacionals (IIF).

Sobre el projecte Agorá

El projecte es basa en una proposta del BIS sobre el concepte de llibre de comptabilitat unificat, i investigarà com els dipòsits tokenitzats dels bancs comercials es poden integrar amb els diners tokenitzats majoristes del banc central en una plataforma financera central programable públic-privada.

Això podria millorar el funcionament del sistema monetari i proporcionar noves solucions utilitzant contractes intel·ligents ( smarts contracts ) i programabilitat. La col·laboració publicoprivada buscarà superar ineficiències estructurals en la manera com avui es realitzen els pagaments, especialment els transfronterers, que impliquen una sèrie de desafiaments addicionals derivats de la consideració de requeriments legals, regulatoris i tècnics, horaris de servei i fusos horaris diferents.

A aquests reptes se suma la creixent complexitat de dur a terme controls d'integritat financers (per exemple, per a la prevenció del blanqueig de capitals i la verificació de clients), que actualment solen repetir-se diverses vegades per a una mateixa transacció, depenent del nombre de participants involucrats.

Amb la participació al Projecte Agorá, CaixaBank vol aportar l'experiència i els recursos de l'entitat per ajudar a superar aquests reptes i crear un ecosistema de pagaments més àgil i segur.

CaixaBank, únic banc europeu seleccionat per al prototip de l'euro digital

CaixaBank, amb àmplies capacitats digitals que han convertit l'entitat en referència internacional en serveis financers i en mitjans de pagament innovadors, també compta amb experiència en el desenvolupament de projectes internacionals d'innovació impulsats per organismes reguladors i amb col·laboració publicoprivada.

El 2022, l'entitat va ser seleccionada pel Banc Central Europeu (BCE) en el marc d'una convocatòria internacional dirigida a proveïdors de serveis de pagament, bancs i altres empreses rellevants per a la creació de prototips de serveis de pagament com a part de la fase de investigació per preparar un futur llançament de l'euro digital. CaixaBank va ser l'únic banc escollit per participar en aquesta iniciativa i va desenvolupar amb el Banc Central Europeu un prototip de wallet de pagaments entre persones P2P amb l'euro digital.

CaixaBank, entitat de referència internacional en innovació

La tecnologia i la innovació són clau per a CaixaBank. Amb 11,8 milions d'usuaris de la seva banca digital, la base de clients digitals més gran del sector financer a Espanya, l'entitat treballa cada dia per desenvolupar nous models que li permetin donar resposta a les demandes i necessitats dels seus clients i que acostin els productes, els serveis i la cultura financera a tots els ciutadans.

A més, CaixaBank, a través de la seva filial CaixaBank Payments & Consumer, és l'entitat líder en mitjans de pagament al mercat ibèric, amb un parc de 32 milions de targetes emeses i una quota per facturació en compres del 30,3%.

En aquest procés de digitalització, l'entitat financera, que compta amb una filial tecnològica pròpia, CaixaBank Tech, i amb equips multidisciplinaris que porten la innovació a tots els àmbits de l'organització, impulsa projectes basats en noves tecnologies, com ara intel·ligència artificial, cloud computing , desenvolupament d'aplicacions o big data , entre d'altres.

Totes aquestes tecnologies permeten als seus gestors disposar de més i millors recursos per assessorar els seus clients, alhora que s'impulsa la personalització de l'oferta comercial per millorar la vinculació dels clients, es desenvolupen nous serveis financers i s'agilitza el procés de presa de decisions.

La revista nord-americana Global Finance va distingir l'any passat CaixaBank com a 'Banc Més Innovador a Europa Occidental 2024' i 'Millor Banc Digital a Banca de Particulars a Espanya 2024'.

Aquests premis se sumen als globals com a 'Millor Entitat de Banca Privada Digital a Europa 2024' i 'Millor Entitat de Banca Privada en Màrqueting i Comunicació Digital a Europa 2024' per la revista britànica PWM (Grup Financial Times).

Així mateix, va rebre els premis de Plata (2a posició) i Bronze (3a posició) a la categoria d''Innovador Europeu de l'Any' i 'Experiència de Client', respectivament, dels Qorus Reinvention Awards Europe 2024.