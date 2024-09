Cinc electrodomèstics que augmenten la factura elèctrica si els mantens endollats

CanvaPro de wdnetstudio, pixelshot i yair elgazar

Pagar factures no és una cosa agradable per a ningú, però sempre hi ha tècniques que poden ajudar a reduir limport. En el cas de l'electricitat, hi ha alguns electrodomèstics que consumeixen de forma innecessària, i que els podríem desconnectar mentre no els utilitzem perquè no ens faci gastar més diners del compte.

1. Televisor

El televisor és un dels electrodomèstics que consumeix més energia, fins i tot quan està apagat. Això és degut al mode d'espera o "standby", que segueix consumint electricitat per mantenir el dispositiu llest per encendre ràpidament. En desendollar-lo del tot, pots reduir aquest consum innecessari i notar una disminució a la factura.

2. Carregadors de dispositius mòbils

És comú deixar els carregadors endollats tot el temps, encara que no estiguin connectats a cap dispositiu. Tot i això, aquests segueixen utilitzant energia mentre estan connectats al corrent. Desendollar-los una vegada que el dispositiu ha estat carregat és una manera simple d'evitar el consum fantasma d'electricitat.

3. Microones

Aquest aparell és un altre que utilitza energia encara que no estigui en ús, principalment per la pantalla digital i rellotge. Tot i que no sembla gaire, l'electricitat consumida per un microones endollat durant tot el dia es pot sumar al llarg del mes. Desendollar-ho quan no ho necessites és una opció pràctica.

4. Ordinador i perifèrics

Tant els ordinadors com els dispositius connectats, com impressores i monitors, segueixen consumint energia quan estan en repòs. Desconnectar aquests dispositius després de fer-los servir pot ser una mesura efectiva per reduir el consum elèctric.

5. Consoles de videojocs

Les consoles, igual que els televisors, continuen consumint energia en espera. En desendollar-les quan no estan en ús, podràs evitar aquest consum innecessari i optimitzar l'ús energètic a casa teva.

Adoptar aquests hàbits senzills pot fer una gran diferència en la reducció de l'energia consumida a casa teva i, en conseqüència, a la butxaca.