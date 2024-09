Google es lliura de la multa de 1.500 milions per abús de posició en publicitat en línia

Foto: EuropaPress i CanvaPro

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha donat aquest dimecres la raó a Google i ha anul·lat la multa de prop de 1.500 milions d'euros que li va ser imposada per la Comissió Europea el 2019 per imposar durant una dècada restriccions a pàgines web terceres a el mercat de la publicitat en línia a través de la seva plataforma 'AdSense for Search' (AFS).

La sentència, davant la qual es pot interposar recurs, confirma la major part de les constatacions de Brussel·les durant la seva investigació però conclou que els serveis comunitaris van cometre errors d'apreciació respecte a la durada de les clàusules controvertides ia la part de mercat afectada quan es va iniciar el cas .

D'aquesta manera, la Justícia europea apunta que l'Executiu comunitari no va aconseguir establir amb claredat que cadascuna de les tres clàusules assenyalades constitueixessin un abús de posició dominant i, en conjunt, una infracció única i continuada de les regles de la Unió Europea.

El cas es remunta al 2016, quan Brussel·les va iniciar la investigació que va concloure tres anys després sobre les presumptes pràctiques abusives imposades pel gegant tecnològic al mercat de publicitat en línia entre el 2006 i el 2016.

Segons la investigació comunitària, durant aquest període Google va incloure clàusules d'exclusivitat als seus contractes, de manera que es prohibia a les webs situar cap anunci de cerca de competidors a les seves pàgines de resultats de cerques.

També va introduir successivament altres clàusules anomenades "d'emplaçament" i d'"autorització prèvia", però en tots tres casos la companyia va retirar les clàusules a partir del 2016, any en què la Comissió Europea va començar a investigar formalment.

En aquest context, l'Alt Tribunal europeu considera que la Comissió no va aconseguir demostrar que les clàusules controvertides tinguessin la capacitat de dissuadir els editors perquè no anessin a intermediaris rivals de Google o que servissin per impedir a competidors de la tecnològica accedir a una part significativa del mercat dels intermediaris publicitaris lligats a les cerques en línia.