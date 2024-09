Més de 170 empreses emergents participaran al BNEW Startup Innovation Hub 2024

Els premiats de l'edició del 2023. Foto: CZFB

Més de 170 empreses emergents han estat seleccionades per participar al BNEW Startup Innovation Hub 2024 , en el marc de la celebració de la cinquena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc del 7 al 10 d'octubre al DFactory Barcelona . L'esdeveniment organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) es consolida com a punt de trobada única entre empreses, emprenedors i inversors, i triplica el nombre de startups participants respecte a la passada edició.

D'aquesta manera, BNEW Startup Innovation Hub servirà de nou com a aparador perquè les empreses emergents exposin els seus projectes i mostrin les últimes innovacions dels diferents sectors representats a l'esdeveniment: Digital Industry, Mobility, Sustainability, Aviation, Health i Talent . Les considerades per un comitè d'experts com a cinc millors startups de cada vertical tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes innovadors davant d'una audiència especialitzada, empreses internacionals, inversors, clients potencials i empreses de capital de risc, en un pitch de 5 minuts que portaran a cap a la tarda del dijous 10 d'octubre al plató del vertical Talent.

A més, durant els quatre dies en què es desenvolupa l'esdeveniment totes les startups participants disposaran de diferents espais i eines per desenvolupar networking, ja sigui en format de reunions B2B o mitjançant intercanvi de missatgeria a través de la plataforma digital de BNEW.

Les startups finalistes al nou vertical BNEW Aviation són: Unmanned Life, Grone, Grasshopper Air Mobility, Slimop Space i Delsat Internacional Drones. A BNEW Digital Industry les seleccionades són: NappAi, Omnis Cognitive Solutions, Powerbim, Àlies Robotics i Beyond Reality AR. Entre les startups que participaran a BNEW Health , destaquen: Time is Brain, Upfront diagnostics, LIFE Neurotech, Healthtech Innovations i Horus ML. BNEW Mobility tindrà com a finalistes Cafler, Magment GmbH, Vaive Logistics, Bia Power i Eurotech. A BNEW Sustainability, les seleccionades són: Joltech Solutions, UniSCool (Universal Smart Cooling), Indresmat, Incapte i Methanol Reformer. Finalment, les startups que participaran als pitches dins de BNEW Talent són: BIPO, Bein Mindset, Mèrita, Payflow i Evoco.

Premi a la Millor Startup BNEW 2024

Els més de 170 projectes participants al BNEW Startup Innovation Hub seran també candidats al Premi a la Millor Startup BNEW 2024 que reconeixerà la millor startup de cada vertical. La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme durant un distesa sopar que se celebrarà el dimecres 9 d'octubre a la terrada de DFactory Barcelona.

Un jurat format per un comitè d'experts ha estat l'encarregat de seleccionar les startups finalistes que participaran als pitches, així com les startups premiades a cada categoria. Per això, avaluarà les solucions presentades en funció de l'impacte del projecte per a la indústria, la capacitat de gestió dels equips i les solucions tecnològiques d'alt valor que ofereixin avantatges competitius sostenibles. A més, es tindrà en compte el potencial de creixement sostenible, la influència a l'economia ia la societat en general, així com que l'empresa emergent tingui un alt component d'innovació.

També està previst que entre els professionals assistents a BNEW les startups també tinguin un pes destacat superant les 1.500 de l'any passat, xifra que suposa prop del 10% de total d'assistents.