VÍDEO: Yolanda Díaz va a Foment per tractar la reducció de la jornada laboral

Díaz ha recordat que a moltes empreses ja s'ha reduït la jornada laboral. Foto: CatalunyaPress

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que la reducció de la jornada laboral permetrà "millorar la productivitat", a favor dels treballadors.

Ho ha dit aquest dijous en declaracions a la premsa abans de reunir-se amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CCOO. de Catalunya, Javier Pacheco.

Díaz ha afegit que aquesta reducció també va dirigida a pal·liar "part dels problemes de salut mental" que tenen els treballadors, ja que ha apuntat que tenen a veure amb, textualment, un temps de treball que fa de la feina una font de precarietat.

Ha assegurat que el debat és entre seguir el mandat europeu per millorar la productivitat i les condicions de vida dels treballadors o un model que ha definit de “caduc”.

La vicepresidenta ha lligat la reducció de la jornada laboral amb el debat que s'està produint a nivell europeu sobre el dret a la desconnexió digital.

Ha recordat que la darrera reducció de jornada va ser el 1983 i que "les condicions de treball actuals no són les de fa 40 anys".

38,2 hores

Díaz ha recordat que a moltes empreses ja s'ha reduït la jornada laboral i que, de mitjana, se situa a les 38,2 hores setmanals.

"El debat és justament aquest. Si ja està implantada, quina és la raó per la qual causa rebutjos?", s'ha preguntat, i ha afegit que aquesta reducció de la jornada ha de ser per a tots els treballadors i no només per als de alguns sectors.

Ha explicat que l´excepció a les jornades de menys de 40 hores setmanals són les petites empreses i que, per això, el Govern ha preparat un pla d´acompanyament per a aquestes companyies.

Reunió amb Pimes

Díaz ha explicat que aquest dimecres va tenir una jornada intensa de reunions a Barcelona amb els diferents sectors empresarials per explicar-los els objectius de la reducció de la jornada laboral.

Ha celebrat que la jornada va ser “més que productiva” i poder conèixer les preocupacions i aportacions de les petites empreses sobre aquest tema.

"Crec que hi va haver força síntesi i acord en els plantejaments que fem", ha assenyalat, i ha recordat que aquest dijous es reunirà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Sindicats

Ros i Pacheco han coincidit a la petició al Govern de tancar amb celeritat l'acord per aconseguir la reducció de la jornada laboral.

Ros ha assenyalat que és una política que "la gent al carrer demana" i que és el moment de buscar consensos, de manera que aquells actors que no se sumin hauran d'explicar per què no ho han fet.

Així mateix, ha reclamat al Govern que treballi per assolir la majoria parlamentària necessària perquè aquesta reducció sigui aprovada al Congrés dels Diputats.

Pacheco, per part seva, ha demanat que s'acabi l'etapa de negociació i que "ja comenci l'etapa de tancar i acabar amb el procés de negociació".

Ha recordat a les patronals que s'està iniciant la negociació col·lectiva per confeccionar els calendaris laborals del 2025 i que els sindicats tindran darrere "els processos de negociació, empresa a empresa, conveni a conveni, per poder fer efectiva i realitat aquesta reducció de jornada" .