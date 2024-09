Iberdrola inverteix 2.400 milions amb la construcció del parc eòlic Saint-Brieuc

Foto: Iberdrola

Iberdrola ha inaugurat aquest matí a Bretanya el parc eòlic de Saint-Brieuc a França, un dels dos primers del país, amb 496 MW de capacitat i una producció anual de 2 milions de megawatts hora (MWh). Això permet donar energia segura, autòctona i lliure d'emissions a prop d'un milió de persones.

Amb una inversió de 2.400 milions d'euros, el projecte es va començar a desenvolupar el 2012 i ha entrat en plena operació el 2024 després de tres anys de construcció. Està compost per 62 turbines de 8 MW cadascuna, les més potents instal·lades a França fins avui.

Els treballs de construcció han generat més de 1.700 llocs de treball, dels quals 500 són locals, i han comptat amb la participació d'empreses capdavanteres com Siemens-Gamesa (encarregada de la fabricació dels aerogeneradors), el consorci Navantia Windar (fonaments i peces de transició), Haizea (torres), Prysmian (cablejat) o Van Oord (instal·lació). En total, hi han participat més de 150 companyies europees, de les quals 60 són espanyoles.

El parc de Saint Brieuc suposa a més un fort impuls per a la indústria eòlica marina a França, ja que per a la seva construcció s'han engegat una nova fàbrica d'aerogeneradors a Le Havre, de Siemens Gamesa, i una altra a Brest, de Navantia-Windar , dedicada a les fonamentacions.

El parc de Saint Brieuc ha demostrat les capacitats d'Iberdrola a la tecnologia eòlica marina, tant per trobar solucions tècniques als reptes que va suposar la duresa del sòl marí (compost per roca basàltica) i les grans marees de la zona com per mobilitzar la cadena de subministrament.

Liderant l'eòlica marina al món

Saint Brieuc és el quart parc eòlic marí en operació d'Iberdrola, després dels de West of Duddon Sands (R. Unit), ubicat al mar d'Irlanda; Wikinger (Alemanya), al mar Bàltic, i East Anglia One (Regne Unit), un dels parcs eòlics marins més grans del món, situat al mar del Nord.

A més, la companyia té quatre parcs més en construcció: el 2025 entraran en funcionament Baltic Eagle, a Alemanya, i Vineyard Wind One (que serà el primer a gran escala dels Estats Units); i el 2026 es posaran en operació East Anglia Three (Regne Unit) i Windanker (Alemanya).

La inversió als parcs operatius i en construcció ja suposa 15.000 milions d'euros.

A més, a l'últim mes, Iberdrola s'ha adjudicat dos nous projectes: East Anglia Two, al Regne Unit; i New England Wind 1, a l'estat de Massachusetts (EUA).

Un cop acabats, la inversió total del grup en eòlica marina superarà els 25.000 milions d'euros.

Finalment, la companyia compta amb drets de llit marí assegurats per a futurs parcs al Regne Unit, Europa Continental, els Estats Units, Austràlia o Japó.

Iberdrola a França

A més, d'aquest nou parc eòlic marí, Iberdrola opera 11 projectes eòlics terrestres a França i compta amb una cartera de projectes eòlics i fotovoltaics en diferents fases de desenvolupament. La companyia té oficines a París, Lió, Nantes, Nancy, Bordeus, Llemotges i Marsella, a més d'instal·lacions d'operació i manteniment per als diferents actius, com la de Saint Brieuc.