Al llarg dels anys, la cura de la llar i la família ha estat una tasca moltes vegades infravalorada. Tot i això, el 2024, aquells que han dedicat la seva vida a aquestes responsabilitats podran accedir a una pensió de jubilació sense haver cotitzat prèviament. Aquesta pensió forma part del sistema de pensions no contributives i està destinada als qui, encara que no van assolir el mínim de cotització, compleixen certs requisits clau.

Qui pot sol·licitar aquesta pensió no contributiva?

Les pensions no contributives estan adreçades a persones més grans de 65 anys que no han cotitzat prou per obtenir una pensió contributiva. Això significa que els qui no van estar donats d'alta a la Seguretat Social també poden accedir a aquest benefici si compleixen les condicions.

Aquest suport econòmic és especialment rellevant per als que es van dedicar a cura de la casa i la família, ja que els ofereix una oportunitat per assegurar una estabilitat financera en la seva vellesa.

Requisits per accedir a la pensió

Hi ha dos requisits principals per sol·licitar aquesta pensió:

Edat mínima: El sol·licitant ha de tenir 65 anys o més.

Límit dingressos: No ha de percebre més de 7.250 euros anuals, segons els límits establerts en els Pressupostos Generals de lEstat per al 2024. A més, si la persona viu amb familiars, hi ha un límit dingressos familiars. Per exemple, si conviu amb un fill, el total dingressos de la llar no ha de superar els 30.800 euros anuals.

Quin és limport de la pensió no contributiva?

El 2024, la pensió no contributiva ha estat fixada en 7.250,60 euros anuals, dividits en 14 pagues. Això equival a un ingrés mensual de 517,90 euros. Tot i que no és una quantitat elevada, representa un suport essencial per als que no van tenir loportunitat de cotitzar.

Com sol·licitar la pensió?

El procés per sol·licitar aquesta pensió varia segons la comunitat autònoma on resideixi el sol·licitant, ja que està gestionat pels serveis socials regionals. A Ceuta i Melilla, la tramitació es duu a terme a través de les direccions provincials de l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO). És fonamental acudir a les oficines de serveis socials amb la documentació necessària que acrediti tant ledat com els ingressos.

En resum, aquesta pensió no contributiva de 500 euros mensuals per als que han tingut cura de la llar és un dret que garanteix una seguretat econòmica més gran en la vellesa. Tot i que els requisits són clars, els que compleixin amb ells podran accedir a aquesta ajuda que, sens dubte, representa un alleujament econòmic considerable.