Les complicitats del sector turístic i immobiliari a Catalunya amb l'ocupació de Palestina

Mapa de Catalunya amb la bandera d'Israel de fons - EP

L'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), NOVACT i SUDS publiquen "Complicitats del sector immobiliari i turístic de Catalunya amb l'ocupació de Palestina". L'informe investiga el capital israelià d'aquests sectors industrials present a Catalunya amb vincles en el negoci de l'ocupació de la terra palestina, identifica l'impacte en els drets humans de la població palestina i les conseqüències negatives d'aquest tipus d'inversió al territori català .

La infraestructura i les residències dels assentaments il·legals a Territori Ocupat Palestí s'edifiquen a través d'un sistema econòmic en què les empreses tenen un rol fonamental. D'una banda, les empreses del sector de la construcció d'habitatges i les immobiliàries contribueixen a crear les condicions per a l'habitabilitat dels assentaments israelians. Bancs, asseguradores i grups d'inversió aporten finançament per al desenvolupament de projectes de construcció. Mentre que el sector del turisme contribueix amb una estratègia normalitzadora que blanqueja la feina. Múltiples lobbies, com el moviment israelià pro-ocupació Amana, influeixen les institucions públiques israelianes i han estat claus per avançar aquesta agenda d'ocupació en l'àmbit de regulacions, polítiques i finançament.

La investigació de l'ODHE investiga una vintena d'empreses que operen en territoris ocupats i, alhora, inverteixen al sector turístic i immobiliari a Catalunya. Segons les investigadores, la forma més comuna per a l'entrada d'aquests fluxos de capital és la creació de grups d'inversió o la fundació de filials d'empreses israelianes en forma de SOCIMI que inverteixen al mercat català: "algunes de les pràctiques més habituals de aquestes empreses d'inversors israelians-espanyols són l'adquisició d'edificis amb arrendataris i la realització de reformes per rendibilitzar augments de lloguer”.

Les entitats impulsores de l'informe adverteixen que òrgans com ICEX o ACCIÓ, i lobbies i cambres de comerç de Catalunya promouen la inversió israeliana als sectors de la construcció i immobiliari sense que es tingui constància que comprovin si aquestes empreses operen a ToP. Recorden les administracions que estan obligades a respectar el dret internacional humanitari i assegurar que sigui respectat per altres actors no estatals. En aquest sentit, les institucions catalanes tenen un deure activar mecanismes legals, fiscals i tècnics que desincentivin l'atracció de capital que provingui d'empreses, activitats econòmiques i/o inversions als assentaments il·legals d'Israel al ToP.

Els assenyalats a la investigació

La inversora israeliana Galil Capital, coneguda per acumular nombrosos processos de desnonaments als seus edificis de Barcelona, ​​té com a accionista majoritari el milionari Gil Avraham Shwed. Shwed és propietari de l'empresa de ciberseguretat Check Point, amb vincles amb la unitat d'intel·ligència tecnològica de l'exèrcit israelià i empreses del sector militar, com ara Israel Aerospace Industries.

Nadlan Spain, amb seu a Tel Aviv, està especialitzada en edificis amb arrendataris, propietats d'ús turístic i residències de gent gran a ciutats com Barcelona, ​​Madrid, València, Rubí i Sabadell. El seu CEO és Asaf Livnat, que també és membre de la junta de la Cambra de Comerç Espanya-Israel. Nadlan Spain i Efi Livnat, que construeix als assentaments il·legals de colons, pertanyen al mateix grup empresarial: Livnat Group.

VBARE Iberian Properties SOCIMI, SA és la primera empresa d'inversió immobiliària israeliana en forma de SOCIMI amb presència significativa a Espanya, especialitzada en lloguer residencial. El principal accionista de VBARE és l'empresa Meitav Dash la que finança empreses al ToP.

El Grup Excem lloga habitatges a un públic jove a Madrid mitjançant Excem Capital Partners. Excem exerceix de representant de la companyia israeliana de ciberseguretat Verint Systems a l'Estat espanyol. El grup Excem també té contractes de telecomunicacions i seguretat amb el Ministeri de Defensa espanyol i amb diversos cossos de seguretat presents a Espanya.

L'empresa immobiliària israeliana Norvet registra nombrosos desnonaments a Barcelona, ​​com a mínim, un d'ells, en col·laboració amb l'empresa de seguretat Desokupa. Un dels cofundadors de Norvet també va crear la tecnològica Avantis i és president d'Indoor Robotics, empresa de Tel Aviv que fabrica drons amb aplicacions en l'àmbit de la vigilància i la seguretat.

El 2018, el fons israelià Adar Capital Partners es va convertir en el principal accionista de Neinor, companyia amb una presència significativa al sector immobiliari espanyol. L'inversor argentí-israelià Zev Marynberg controla Adar Capital i és inversor del lobby Regavim que ha promogut la confiscació de terres i expulsió de beduïns palestins.

La xarxa nord-americana de franquícies immobiliàries Re/MAX, amb forta presència a Espanya, té aproximadament 100 franquícies a Israel, mitjançant les quals ofereix propietats en venda o lloguer en assentaments il·legals de colons a Cisjordània.

Keren Business Development Spain és un fons d'inversió immobiliari israelià amb oficines al Masnou, i que pertany al mateix holding israelià que és també propietari de l'empresa de gas Dor Alon Energy Israel amb estacions de gas als assentaments de Mevo Dotan, Alfey Menashe , Elkana, Beit Horon, Maaleh Adumim, Karnei Shomron i Atarot. El propietari Keren Motti és també president de l'empresa de cultiu de dàtils Hadiklaim, que representa el 65% del mercat de l'exportació de dàtils israelians que es produeixen a la Vall del Jordà ocupat.

La cadena hotelera Leonardo, en expansió a Espanya, forma part del grup israelià Fattal Group que es finança a través d'empreses amb inversions als assentaments il·legals. Aquest grup és propietari d'un hotel als afores de Jerusalem, una zona ocupada per Israel des del 1967.

Nitsba Holding 1995 Ltd propietària de l'Hotel Cortés de Barcelona. Nitsba és també propietària de les estacions de bus de Tel-Aviv i Jerusalem Oest, des d'on surten els busos de les empreses Egged Taavura i Tnufa Transportation Solutions cap als assentaments il·legals de Cisjordània.

Next Point, una SOCIMI amb seu a Barcelona especialitzada en l'adquisició de blocs destinats a apartaments turístics i geriàtrics, ha estat denunciada per les pràctiques d'assetjament immobiliari. Els seus directius tenen relacions amb l?exèrcit israelià i la inversora Meitav Dash, empresa vinculada amb l?actual ministre d?Economia i Indústria d?Israel Nir Barkat.

Plataformes intermediàries de viatges i lloguer turístic online com Booking, Airbnb, TripAdvisor, Expedia o Edreams, que ofereixen serveis a Catalunya, també promocionen el turisme als assentaments il·legals, anunciant-los falsament com ubicats a Israel.