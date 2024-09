Cinc pimes industrials rebran ajuts per gairebé 530.000 euros per provar la reducció de jornada

Arxiu - El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu - A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu

L'Escola d'Organització Industrial (EOI) ha resolt de manera definitiva la convocatòria d'ajuts dirigits a impulsar la millora de la productivitat en pimes industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Indústria i Turisme.

A la convocatòria es van presentar un total de 42 empreses, però només seran cinc les que finalment es beneficiïn d'aquestes ajudes, rebent finançament per emprendre els seus projectes pilot per gairebé 530.000 euros. Per completar aquest programa pilot, lEOI durà a terme un estudi comparatiu amb altres iniciatives similars a nivell internacional.

Les cinc empreses beneficiàries de la convocatòria són Indústria Desmotadora Andalusa; Descontrol Editorial i Impremta; Artemasol; Ingreen Innovació i Cachiman Grafic.

Segons ha explicat el Departament que dirigeix Jordi Hereu, les entitats beneficiàries compleixen amb els requisits exigits a la corresponent ordre de bases: ser societats considerades pimes, amb personalitat jurídica pròpia i legalment constituïdes a Espanya i inscrites al registre CNAE corresponent, sempre que no formen part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial.

Durant el procediment, aquestes cinc entitats beneficiàries van acreditar la viabilitat econòmica i financera, així com la viabilitat del projecte pilot que van presentar en una memòria tècnica i els indicadors dimpacte associats a la implementació de la iniciativa.

Per acompanyar el programa pilot, l'EOI realitzarà un informe comparatiu per estudiar i analitzar els diferents projectes pilot que s'estan realitzant a diferents països, com el Regne Unit, Austràlia, Canadà, Portugal o Islàndia.

L'objectiu d'aquest informe, que es troba actualment en procés de licitació pública, és analitzar en profunditat el resultat i l'impacte obtingut en funció dels diferents sectors, llocs de treball, tipologia de projecte o mesures tecnològiques o de gestió implantades per augmentar la productivitat , obtenint conclusions o recomanacions de caràcter tècnic que permetin dissenyar polítiques públiques "efectives i eficients".